Labubus podem ser sinal da próxima recessão; veja teoria sobre boneco viral

Isso quer dizer que, em épocas que apontam instabilidade econômica, as pessoas trocam grandes luxos por pequenos prazeres acessíveis. O mundo acabando lá fora, e você feliz com uma maquiagem, um bonequinho, uma blusinha nova.

É como se o mundo estivesse sussurrando que tempos difíceis estão chegando, e nossa resposta coletiva é comprar consolos em formato de monstrinhos fofinhos. Tudo isso ligado a uma ideia de escassez, onde existe poucas unidades do produto ou uma versão dele mais rara.

Sucesso global, Labubu impulsiona ações da Pop Mart e empresa ultrapassa multinacional brasileira Imagem: Reprodução/ Unsplash

Já vimos isso outras vezes:

Existiu o fenômeno dos Beanie Babies, a febre dos cards colecionáveis do Pokémon e, recentemente, a loucura dos NFTs, além da mãe de todas as bolhas, a Mania das Tulipas na Holanda do Século 17, onde, ao invés de bonecos colecionáveis de pelúcia, pessoas ficaram birutas gastando literais fortunas por tulipas.

Eu conecto isso com algo maior nos dias de hoje. Dos Labubus aos filmes de super heróis para homens adultos, precisamos de algo simples e quentinho para chamar de nosso nesses momentos de mudança.