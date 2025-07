Falta criatividade ou sobra medo? Brasil não ousa sonhar com (super) heróis

Até países com populações ou economias menores que a nossa, como França e Espanha, investiram em filmes com seus sucessos de HQ, como "Asterix" ou "Mortadelo e Salaminho" (um dos grandes filmes já feito de história em quadrinhos, na minha opinião!)

Gérard Depardieu estrelou a franquia "Asterix e Obélix" Imagem: Divulgação/Pathé Renn Production

Nós sempre preferimos o drama. A novela, o melodrama, a vida real mastigadinha. Como se fantasia fosse coisa de criança ou de gringo. Mas será que não é justamente isso que nos falta? A coragem de imaginar um mundo de fantasia longe da dureza do dia a dia? Onde alguém que voe e use cueca por cima das calças, mas que se pareça com a gente, fale a nossa língua e resolva nosso problemas ou invés de um bilionário traumatizado que se veste de morcego ou um alien que se veste com a bandeira americana?

Olha só o que temos na gaveta: o Saci, que já é um trickster pronto para as telonas. A Iara, uma anti-heroína aquática complexa que faria o Aquaman parecer raso. O Curupira, defensor da natureza numa época de desmatamento desenfreado.

E que se a gente temperar o gênero com nosso sotaque e fizer um super-herói urbano inspirado no povo sertanejo do Centro-Oeste? Ou uma heroína indígena que protege territórios sagrados? Do Norte ao Sul do país, temos exemplos e personagens que dariam grande super-heróis ou sagas fantásticas absurdas.

Mesmo assim, a produção se baseia quase que inteiramente em recontar a mesma história de periferia sofrida —que é importante, mas não é a única que merecemos contar.