'A cota' no audiovisual: o preço emocional de representar milhões sozinho

O peso emocional de ser "a cota" é devastador. É carregar nas costas a responsabilidade de representar milhões de pessoas que você nem conhece. É ter que ser perfeito sempre, porque se você errar, vão dizer que "viram bem que não funcionava".

É ter que representar todo um grupo, toda uma região, toda uma realidade. É ouvir piadinhas "inocentes" todo dia e ter que decidir se vai gastar energia educando ou se vai fingir que não ouviu para não virar "a chata do grupo".

Além do que estamos ganhando só um salário e ter de trabalhar para educar a galera tinha de vir com bônus de horas trabalhadas, né? Ainda mais que muitas vezes, essas palavras e microagressões vêm de gente descolada e aliada à luta.

Pelo menos comigo foi assim. Do grupo de mensagens de publicitários a um comentário atravessado de executivos de um canal. O fato de ser único me colocou em uma situação única de receber racismo, ou outras violências, de quem me queria bem. Me fez ter de explicar o porquê aquilo doía e não era certo, para quem me fez mal, já que ninguém em volta percebia o que tinha acontecido. Mas muitas vezes, o que eu tive de fazer mesmo foi ficar calado.

Essas coisas, meus amigos não únicos nunca passaram e que machuca muito mais por isso mesmo.

A solução é simples de falar, difícil de fazer: precisamos de mais gente diferente em todas as etapas da produção cultural. Não um único olhar periférico, mas 20. Não uma mulher trans na equipe, mas várias. Não o representante do Norte, mas diretores, roteiristas, produtores e atores de todas as regiões. Não apenas mulheres brancas nos altos cargos de uma grande empresa de comunicação, mas gente de todo o tipo.