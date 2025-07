Por que desejamos mais visitar Paris e Londres do que Caruaru?

Acho lindo demais ouvir aquilo. Mas também me bate uma inquietação quando me dizem que nunca foram a um São João no interior de Pernambuco, ou não sabem quem é o Flávio José.

Festa de São João em Caruaru Imagem: Divulgação

Temos uma relação estranha com nossa própria cultura. Parece que só validamos arte quando ela vem com carimbo europeu ou americano. Conhecemos mais sobre Basquiat do que sobre Abdias Nascimento. Sabemos citar Tarantino, mas nunca assistimos a um filme do Glauber Rocha.

E o mais doido: a galera que produz cultura nesse país —principalmente no eixo Sul-Sudeste, onde estão as grandes produtoras, editoras e gravadoras— muitas vezes conhece mais sobre a cena cultural de Berlim do que sobre o Festival de Parintins ou a Festa da Uva em Caxias do Sul (RS).

Como é que a gente vai contar histórias para o nosso povo sem conhecer nosso povo?

Não estou falando contra viajar pro exterior ou se inspirar em outras culturas. Pelo contrário, isso é maravilhoso e necessário. Mas como podemos criar arte que dialogue de verdade com o Brasil se não conhecemos o Brasil?