Se o Brasil é sinônimo de felicidade, por que nossa arte anda tão triste?

Claudinho e Buchecha Imagem: Divulgação

Lembro de crescer ouvindo Claudinho e Buchecha gritando "só love, só love" no rádio. Os Trapalhões fazendo a gente rir de bobeira na Globo. É o Tchan fazendo todo mundo dançar sem vergonha na frente da TV. Paulo Gustavo nos ensinando que rir é resistir e que o humor pode curar até as feridas mais profundas. Os Originais do Samba botando todo mundo para rebolar no quintal. Onde foram parar essas coisas?

Eu entendo que o mundo está pesado. Entendo que há muito pelo que se indignar, chorar e lutar. Não que esses conteúdos sejam ruins —eles têm seu lugar e sua importância. Precisamos estar informados, precisamos encarar a realidade. Mas quando foi que paramos de equilibrar a balança?

Quando todo filme é uma crítica social. Quando toda música é dedo na ferida. Quando todo livro é um retrato fiel das dores de um grupo oprimido. Começamos a só ver isso em todo lugar. Seja no outro, seja em nós mesmos.

Quando transformamos consumir tristeza numa forma de estar conectado com os problemas do mundo, isso nos tira o escape de encarar o mundo de frente. Como se rir fosse trair a causa, como se dançar fosse ignorar a injustiça. Até como se amar e ser amado fossem nos deixar mais fracos.

A alegria não é superficialidade. Ela é resistência pura. É olhar para esse mundo pesado e escolher dançar mesmo assim. É escolher rir quando tudo parece sem graça. É encontrar motivos para celebrar a vida mesmo quando ela insiste em nos derrubar. É amar quando tudo que a gente vê é sobre nos odiar e nos separar.