A TV aberta não morreu, e os influenciadores sabem disso

E não são só as "novelas da vida real" que estão engajando. Em plataformas como o TikTok e o Kwai, milhões de pessoas estão acompanhando novelas inteiras na telinha vertical dos seus celulares em episódios de 1 a 2 minutos com o mesmo interesse que o povo tem em saber "quem matou Odete Roitman?".

Cartaz da mini novela 'A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário' Imagem: Divulgação/ReelShort

Mas isso pode parecer que a TV tradicional está morrendo, né?

Mas no Brasil, isso parece que está longe de acontecer, pois em dezembro de 2024, as plataformas de streaming alcançaram marca histórica no Brasil com 20,1% da audiência total, segundo dados do Kantar Ibope. Para ter noção da discrepância, o YouTube domina o digital com 12,6%, seguido pela Netflix com 4,6% e Globoplay com 1,1%. Ou seja, todos os serviços de vídeos juntos são um quarto da audiência da TV linear que ainda fica com quase 80% do consumo.

Mas isso está abrindo caminho para um audiovisual híbrido e vibrante. Onde quem aposta em criar e fomentar comunidades, está estourando. O BBB, a Fazenda e outros realities shows, funcionam na TV aberta porque têm ao redor todo um ecossistema de consumo nas redes sociais.

E os influenciadores perceberam que os formatos consolidados da TV funcionam porque atendem necessidades humanas básicas. A gente quer se entreter, quer torcer por alguém, quer acompanhar histórias. Seja no Gugu ou no canal do YouTube do seu influenciador favorito.