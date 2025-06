Nossos heróis sempre morrem no final

Quando a gente aprende história na escola, quando assiste nossos filmes, quando lê nossa literatura, parece que todos os nossos heróis têm o mesmo destino: a tragédia.

Todos eles lutaram contra sistemas que os oprimiam, todos eles deixaram marcas profundas no nosso país, e todos eles morreram sem o júbilo da vitória.

Eu fico pensando se essa repetição constante nas nossas narrativas culturais não moldou a nossa cabeça de um jeito muito específico. Se não criamos uma ideia de que ser herói no Brasil é sinônimo de sacrifício. Que para fazer diferença, você precisa literalmente morrer. Que a única maneira de ser lembrado é através da tragédia.

Isso acontece com as personagens do Cidade de Deus, mas também acontece nas nossas vielas e rincões, onde ao vivo na TV e no portal de notícias estamos vendo a mesma história se repetindo todos os dias.

Herus Guimarães Mendes, de 24 anos, office boy e pai de uma criança de dois anos, foi morto durante uma festa junina no Morro Santo Amaro, no Rio. Assim como faleceu Kathlen Romeu e também Victor Cerqueira, o "Vitinho", de 28 anos, guia turístico em Caraíva. E assim como Tiradentes e Zumbi, Ku'i, um jovem indígena do povo Avá Guarani, foi decapitado e teve sua cabeça exposta nas terras do seu povo no sul do país.

Jovens que poderiam ser heróis de suas famílias e comunidades, mas só tiveram a chance de ter o mesmo final dos nossos grandes heróis nacionais.