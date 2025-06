Vamos regular o streaming? Cultura brasileira merece mais do que algoritmos

Somos uma potência criativa global, mas vivemos sob as regras de outros. E aqui está o paradoxo que me incomoda: enquanto produzimos conteúdo que emociona, educa e transforma milhões de pessoas ao redor do mundo, nossas plataformas digitais operam em um vácuo regulatório total.

As Big Techs do Vale do Silício, e agora da China, são gigantes que movimentam bilhões em território brasileiro e acabam muitas vezes levando embora muito dos resultados financeiros e culturais para seus países de origem.

"É importante que elas estejam aqui, mas nós queremos que elas se harmonizem com a nossa política pública do audiovisual", disse a secretária Joelma no painel. E eu concordo com ela. Esses serviços nos facilitaram acesso, produção e conexão com milhares de histórias do mundo todo. Elas alimentaram a produção brasileira em um momento muito complicado da nossa indústria com o fim do Ministério da Cultura na gestão presidencial anterior e com a pandemia da covid-19.

Mas agora, está na hora de conversarmos. Com a gente sendo um dos maiores consumidores de audiovisual do planeta, é uma grande oportunidade de sermos um dos grandes produtores do mundo também. "Essa é a chave para transformar o Brasil no país do cinema", disse a secretária Joelma.

Ana Paula Passarelli, da Brunch, uma das principais vozes quando falamos de creator economy no Brasil, sempre diz: "Quem trabalha com marketing de influência, tem que ser crítico desse mercado para desenvolver algo melhor". E ela está certa. Começamos a correr antes de aprender a andar. Criamos um mercado bilionário —que movimenta cerca de US$ 300 bilhões (R$ 1,7 tri) anualmente no mundo— sem pensar nas consequências ou responsabilidades que isso traz.