Inglês, português: Kleber Mendonça prova que nem tudo cabe em outro idioma

E eu fiquei pensando no quanto isso é absurdo de incrível. Me diz um diretor gringo que falaria em três línguas assim fluente ganhando um prêmio internacional, bicho. Tem de ser do Brasil. Tem de ter o molho do Nordeste brasileiro.

Não sei se você já reparou, mas temos uma tendência muito forte de abandonar nossa língua nos momentos que deveriam ser os mais importantes das nossas vidas. Quando queremos ser "internacionais", quando queremos ser "profissionais", quando queremos mostrar que somos "cultos".

É como se o português não fosse suficiente para carregar nossos sonhos mais altos.

Mas a nossa língua é nossa casa, gente. É o lugar onde nossos pensamentos nasceram, onde nossas emoções aprenderam a se expressar, onde nossas memórias mais antigas estão guardadas. Quando a abandonamos nos momentos cruciais, é como se estivéssemos dizendo que nossa casa não é boa o suficiente para receber as visitas mais importantes.

O Kleber entendeu isso de um jeito que me emocionou profundamente. Ele estava ali, no maior festival de cinema do mundo, "na catedral do cinema do planeta", como ele mesmo disse, e fez questão de falar na língua que o formou como pessoa e como artista.