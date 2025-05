O audiovisual brasileiro é bom, e posso provar!

"O Diabo Mora Aqui" (2015) - Amazon Prime Video

Neste terror nacional, quatro jovens decidem passar um fim de semana em um antigo casarão no interior de São Paulo. Lá, descobrem a história sombria do Barão do Mel, um "senhor de escravos" conhecido por suas atrocidades. Ao realizarem um ritual ancestral, eles despertam forças sobrenaturais ligadas a uma maldição iniciada nos tempos da escravidão, envolvendo o espírito de um bebê sacrificado. O filme mescla elementos do folclore brasileiro com o gênero de terror, criando uma atmosfera única e perturbadora.

"Ninguém Tá Olhando" (2019) - Netflix

Nesta comédia fantástica, Uli é um anjo da guarda recém-chegado ao Sistema Angelus após 300 anos sem novos integrantes. Inconformado com a arbitrariedade das ordens que recebe, ele decide se rebelar e questionar os limites entre o bem e o mal, desafiando as regras celestiais.

"Senna" (2024) - Netflix

Esta minissérie biográfica em seis episódios retrata a vida e carreira do lendário piloto brasileiro Ayrton Senna, desde seus primeiros passos no kart até sua consagração na Fórmula 1. A produção destaca suas conquistas, rivalidades, especialmente com Alain Prost, e momentos pessoais marcantes, culminando no trágico acidente em Ímola, em 1994.