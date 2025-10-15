Fim da MTV nos EUA: ficamos saudosistas ou a educação sentimental piorou?

"What's up?", música das 4 Non Blondes, contrapunha a misoginia do tal Pensador: "entendi que o mundo era baseado nessa irmandade dos homens, seja lá o que isso signifique". O filminho, dessa vez, mostrava uma moça "cantando a plenos pulmões" que se sentia meio peculiar e queria saber o que estava rolando. Depois de uns anos, o próprio Gabriel reviu a postura e releu a Loraburra em "Evolua", explicando que mulheres deveriam ser lidas para além dos estereótipos de gênero.

Tinha mais nas maravilhas que saiam daquela TV. Em 1994, Steven Tyler estava amuado perto de uma janela dizendo que tinha um tempo em que o amor não era lá muito amigo dele. Alicia Silverstone entrava em cena pegando geral porque tinha algo como "diabos nos beijos".

Seriam beijos demoníacos? Depois ela era assaltada, e então caia de um viaduto e depois... vocês sabem o que acontece no clipe de "Cryin'", do Aerosmith. Em 1997, ele mesmo dizia que "tinha um buraco na alma que estava o matando para sempre". No ano seguinte, ele "não queria esquecer nem uma coisinha". Tyler é seguramente o professor coadjuvante da minha educação emocional.

Pelos dez anos seguintes àquela tarde no ABC eu fiquei grudada no canal tal como a palha de aço que adornava a antena. O impacto dos nacionais — os Titãs que me garantiam que a chama de um determinado isqueiro ia incendiar a cidade — construiu muito do que eu sou.

Nessa semana, a MTV anunciou seu fechamento nos EUA. No Brasil, a comoção foi anterior: em 2013, as portas da emissora no Sumaré foram trancadas com programação especial solene e saudosista. Uma geração vibrou com as memórias de personalidade forjadas por pegar o telefone (fixo e de fio) e ligar várias vezes para ver sua música favorita entre as 10 mais do dia. Shows exclusivos viraram álbuns clássicos que mudaram a vida de muita gente.

Astrid Fontenelle, Sabrina Parlatore, Marina Person, Gastão Moreira, Edgard Picolli, Cazé Pecini e outros ditaram moda e mostraram para uma geração inteira o que era ser descolado.