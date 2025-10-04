Quem diria que seria bebida envenenada a unir o Brasil na mesma causa

Há dez dias, tomei um Bloody Mary em um happy hour e achei que tinha muita vodca. A bebida não estava vermelha, cor de tomate e, sim, diluída em uma quantidade incomum de álcool. Não pensei mais nisso até segunda, quando sucumbi a uma dor de estômago fortíssima — Virose? Ressaca retroativa? Intoxicação alimentar por presunto na pizza portuguesa?

Uma amiga ligou à noite para colocar mais água no chopp: "Meu Deus, não será metanol?" Que tempos são esses, pensamos todos. Sarei antes que pudesse ficar mais aturdida com outros sintomas.

Pois vivemos um tempo inimaginável em que bebida adulterada com substâncias tóxicas tem matado pessoas por aí. Pessoas como eu e você que frequentam bares e às vezes pedem um drinque. E também aquelas que fazem isso sempre. Vivemos um tempo em que não se sabe se uma organização criminosa ou um bandido de fundo de quintal envenena as bebidas alcoólicas. Ninguém sabe de onde vem o crime. A decisão possível, enquanto assistimos aturdidos o número de vítimas aumentar, é não beber mais nada.