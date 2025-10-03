Do terceirão pra novela das 21h: elenco de Vale Tudo sofre com despedida

Alice Wegmann está chorando de saudade dos amiguinhos nos últimos dias de gravação de Vale Tudo, que acaba dia 17. Também, como temos acompanhado nos stories do pessoal no Instagram, tem coisa mais bacana do que gostar das pessoas que trabalham com você? Quer dizer, tem. Mas essa é boa também.

Vale Tudo começou quente nos bastidores com fofocas de arranca-rabo entre o núcleo principal. Talvez por isso mesmo, a outra parte do núcleo tenha se fechado numa amizade de infância. Nos camarins, eles deitam os pés no colo um do outro, conversam sobre bobagem e coisa séria, vão juntos ao samba, fazem piada entre si...

No elenco da novela, não tem vilão e mocinho que separem o que o ali foi unido. Me lembra muito aquelas relações de amizade eterna que se criam no Ensino Médio e culminam na formatura: lágrimas do pessoal do terceiro ano que garante que vai levar aqueles melhores amigos para a vida. A maioria já chega no trote da faculdade sem cumprir a promessa. Outros bancam mesmo e fazem a foto clássica de cada pré-Natal — e juram que a manutenção prolongada da amizade vale a pena.