Discordei de Piovani em Casamento às Cegas: precisamos dar cara para bater

Luana Piovani costuma dificultar as coisas para quem acorda com o objetivo de desancar o que ela diz. Sensata e sem o medo peculiar de uma época — o de ser cancelada —, ela fez da própria opinião seu trunfo. Uma sorte para quem vive escutando bobagem na internet, poder ouvir uma mulher contemporânea que é um oásis de coragem.

Em "Casamento às Cegas", ela foi contundente como sempre. Lucielma, uma das noivas do reality Casamento às Cegas, resolveu fugir do constrangedor momento do enlace no programa: aquele em que você, vestida de branco e maquiada, descobre se o ser humano que supostamente vai casar com você quer mesmo assumir o compromisso. Mario Roberto ficou ali, de terno, esperando no altar. A mulher foi embora, no estilo Thelma e Louise, ou, para ser mais moderna, "Desatola Bandida" (hit da personagem de Alice Wegmann em Rensga Hits que também fugiu de noiva, dirigindo sua Caravan e largando o ex-futuro no altar).

Lucielma tinha certeza de que Mário se recusaria a casar com ela. E não enfrentou a situação para saber no que ia dar. Luana aprovou: não precisaria passar pelo constrangimento, segundo ela. "Tomar não no altar só em novela, com figurino ajustado, ganhando salário para isso". Será?