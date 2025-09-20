Você consegue levantar a cabeça do celular e ouvir histórias de gente?

Jean D'amerique, um poeta haitiano que também esteve no Vertentes, ensina um provérbio do Haiti: "Não vou falar francês, não vou fazer literatura". A expressão, em um país cujo idioma oficial é o da França, quer dizer: vou direto ao meu objetivo. "A urgência que há em mim não me permite procrastinar usando essa língua", ela explica a metáfora. Jean tem livros publicados, claro. Leda também. Eles só estão nos lembrando de ouvir o outro. A urgência que há em mim quer falar, eu penso, enquanto escrevo essas linhas.

Luiza Romão e Jean D'Amerique Imagem: Luciana Bugni/UOL

A poeta Luiza Romão disse que o texto nasce com ritmo, respiração. "É importante abordar a palavra como uma experiência do corpo. Isso inverte a lógica eurocêntrica de que o corpo não é importante". Luisa coloca a performance como centro de seus poemas. Em cena com Jean D'amerique, em uma das atrações do festival, compõem um ritmo nos idiomas francês e português. "O poema explodirá a noite de arame farpado". Eu fico estupefata com a força dos versos (alguns deles em idioma que nem compreendo) na voz de quem os sente. Escrever, dizem as escritoras que ouvi esses dias, acontece a partir da escuta de mulheres ancestrais, contemporâneas ou imaginadas. A autora camaronesa Léonora Maino conta, por exemplo, que um de seus livros lhe foi contado em sonho, por uma mulher a quem ela não conhecia. Ela acordou e se colocou a anotar.

Luiza cita então Ricardo Piglia, em "Respiração Artificial". Ali, ele descreve as cartas como documentos para serem abertos no futuro. "A correspondência é a foma utópica de conversa porque anula o presente e faz do futuro o único lugar possível do diálogo", diz. De fato, uma carta gostosa é uma conversa no bar, ou ao telefone, ou em uma lojinha de queijos mineiros. Uma crônica sou eu te contando como foram meus últimos dias em um futuro que não sei bem quando — o momento em que você me lê. A nossa conversa se dá sem um tempo presente.

Debaixo das pedras do chão

Minha chegada em Tiradentes foi sob os batuques da congada de Mestre Prego, capitão do congado Nossa Senhora do Rosário e Escrava Anastácia. Ele diz que o canto é de alegria e lamento ao mesmo tempo. Peraí: não era melhor ser alegre que ser triste? Prego me liberta para ser os dois, ao mesmo tempo, enquanto escuto a batida seca no tambor que ecoa pelas paredes que circundam uma praça. Ao lado, uma igreja. Em frente, a estátua de bronze que homenageia o mártir enforcado. André Capilé traz reza e canto em verso para explicar a música negra do Brasil. Tudo misturado, eu aprendendo tanta coisa que não estava escrita...