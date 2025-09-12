Que Bolsonaro? Que Odete Roitman? Eu só quero ver ipês florindo

Você já viu um ipê por longos minutos? O tapete de flores que ele próprio prepara, abaixo de si, num capricho de dona de casa muito cuidadosa? Os ipês jogam flores para você passar. Um bordado lilás no asfalto. Como pode a beleza ser tão efêmera? Depois de horas, eles já voaram. E caem novos. Como pensar nas eleições de 2026 quando uma árvore imponente faz chover flores em setembro? Nada pode dar errado enquanto eu estiver concentrada nessa garoa floral.

Parece que o rapaz da novela não quer saber da moça a quem ele engravidou. Ela saiu do ultrassom sozinha e implorou por afeto. Eu quase fico triste — a ficção é mais verossímil que a realidade. Mas minha mãe manda a foto da frente do shopping da cidade onde ela mora. São cinco ou seis ipês amarelinhos. Desculpa, Maria de Fátima, eu não poderia me importar menos.

Ouvi um grito de gol, mas não quero saber de que time. Tem ipê na timeline. Minha amiga pede desculpa, não consegue parar de postar as árvores. Eu digo que não se desculpe, porque está pouco: eu quero mais ipês.

A overdose me lembra a memória de infância: o tapete de flores rosa no chão da praça, cruzado por pneus finos de bicicleta. Será que toda vez que fomos felizes estávamos sob um ipê? A parada de carro na estrada, na década de 90. Um filme todo de 12 poses gasto sob um ipê amarelo e duas crianças abraçadas em uma encruzilhada de terra. Sou só eu? Vocês têm também encantamentos antigos como esse encrustados na memória? Não era bom quando a gente olhava o mundo por outras lentes?

Um juiz falou argumentos questionáveis por 14 horas seguidas. Todo mundo tenta acompanhar perplexo. Ele não para, não permite que o interrompam e segue. Sem ver nenhum ipê por tanto tempo, em pleno setembro, como será que ele consegue? Me entristeço por ele.

Uma intelectual ofende uma escritora, que revida. Não li direito, não entendi nada, estava vendo foto de flor nos stories. Eu sinto por elas. Poderiam estar olhando ipês, alheias a tudo que não nos é ofertado como planejamos. Já viu um ipê decepcionar alguém?