Celina e Olavo provam que fator supresa faz o amor triunfar fora dos apps

Nos apps, Olavo não teria a menor chance. Ao vivo, quando tudo que jamais interessou à Celina é combinado em uma boa porção de masculinidade, barba e simpatia, parece uma ótima ideia dar uma oportunidade ao acaso.

O aplicativo é uma armadilha porque anula o fator surpresa positiva. Sabe aquele cara por quem você não dá nada e de repente descobre um atributo? O mais bêbado do bar, com divórcio conturbado e dívidas, de repente te tira para dançar e o toque dá choque. O gráfico do interesse sobe espontaneamente. O nerd desinteressante que mostra uma coleção de revistas que colecionava em 1999 e guarda até hoje. E te dá uma delas porque tem uma entrevista com seu compositor favorito. Hum, isso parece melhor do que o esperado. O rapaz tímido que não é muito de papo no trabalho, mas um dia te convida para jantar no melhor restaurante peruano da cidade. O mocinho falante que vive contando vantagem, mas quando você dá uma trela percebe que ele é tudo isso, sim, e tem uma pegada que nossa senhora do céu. Pode falar mais, moço.

O apaixonamento depende da surpresa positiva. Você precisa estar aberta ao inesperado. Como deixar o acaso agir se o começo de tudo é um catálogo de atributos listados e nem sempre verdadeiros?

O aplicativo de relacionamento inverteu a lógica. A surpresa é sempre negativa. A foto é de seis anos atrás, a viagem para a Croácia foi a mãe que pagou (aos 42 anos), o livro favorito ele não leu e, diferentemente do que está escrito no perfil, ele não fala francês. Tudo desmorona porque pessoas não podem ser reais para serem escolhidas. E, na sequência, descartadas porque os castelos construídos não se sustentam.

No fim das contas, a menos que seu fetiche seja transar falando "oui", "merci" e "uhlala", ninguém precisa falar francês para amar direitinho. Olha o Olavo aí. Um pouquinho de espontaniedade é surpresa positiva e afrodisíaco. E, claro, depende muito de baixar a régua da expectativa para o real. Tente puxar pela memória: quantas vezes você teve um romance que valeu a pena com alguém que correspondia ao padrão de pessoa que imaginava ser perfeito para si?

Eu não sei como os solteiros de hoje em dia podem flertar presencialmente como outrora se todo mundo está com a cara enfiada no celular. Mas furar a bolha e deixar o diferente chegar perto tem rendido um pouco de empolgação à pacata vida da tia que vive em função da família na novela. Vai ser é isso a solução para todo mundo na vida real também. Quem sabe?