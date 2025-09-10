'Amor Platônico': o que é pior ao jovem: muita cerveja ou tela demais?

A pesquisadora americana Jean Twenge viralizou em 2017 com o artigo "Os smartphones destruíram uma geração?". O texto é adaptado de seu livro "iGen" e alertou que as crianças nascidas depois de 1995 tinham mais depressão, ansiedade e solidão. Os diagnósticos coincidem com o tempo de tela da primeira geração a passar a adolescência inteira com smartphones.

Quem nasceu 10 anos depois piorou: já cresceu com a tela na cara. Quem tem cerca de 20 anos hoje ganhou o smartphone próprio em média aos 11 anos de idade. É essa geração que sumiu dos bares hoje em dia e acha sexo uma atividade superestimada.

Twenge é rígida: para ela, nada de smartphone até tirar a carteira de motorista. E nem pensar em redes sociais até completar 16 anos, regras que mantém com as filhas. O resultado, garante, é que nenhuma das três teve problema social. "Em muitos estudos, adolescentes que não usam redes sociais são os menos propensos a sofrer de depressão", diz. "Muitas vezes parece que o mundo inteiro está conspirando para manter nossos filhos presos à tecnologia. E é isso mesmo."

As falas dela me lembram "o experimento" da jornalista australiana Susan Maushart, que antes mesmo de haver celulares com tantas facilidades como hoje tirou toda a conexão de internet dos três filhos por seis meses, em 2010. Uma visionária. O resultado: um aprendeu sax, outra aprendeu a cozinhar muito bem, a outra virou uma leitora voraz. A surpresa já há 15 anos é que todo mundo ficou bem e feliz. Susan escreveu um livro sobre o assunto que chama "O inverno de nossa desconexão". Recomendo para se inspirar.

Mas quando as mães não são Maushart ou Twenge, a sociabilização da turma que nasceu depois de 2000 ficou completamente capenga pelo scroll infinito. Não há catálogo de cerveja em bar algum que ofereça tantas opções de entretenimento quando o algoritmo. Não há descoberta sexual que seja inédita frente ao catálogo de pornografia sem limites (e gratuito). Mas dali também sai inveja, tristeza e uma cobiça inalcançável sobre o filtro do vizinho (que é sempre mais verde). Sem smartphone, a falta de opção da vida real torna as experiências mais reais e ricas. O menos definitivamente é muito mais.

A OMS pode discordar e seguir com tolerância baixa em relação ao consumo de álcool, mas nessa estou com Chico Science: aos sábados, uma cerveja antes do almoço é bem melhor do que checar likes para ficar pensando melhor. Ou com Chico Buarque: a gente vai tomando, porque também sem a cachaça ninguém segura o chorume que é essa timeline. Eu, hein?