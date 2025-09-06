Todo mundo quer se sentir amado: malvadões como Odete Roitman têm coração?
Até Odete Roitman (Débora Bloch), loba das antigas, pode cair na malha fina dos lençóis de muitos mil fios de um cafajeste. Quem diria, ela quer assumir o romance com César Ribeiro (Cauã Reymond).
Casar, de papel passado! O que leva uma mulher tão sabida, com mais malícia que todos nós juntos, a ficar apaixonadinha por um rapaz pobre, sem glamour, com profunda falta de vocabulário e que a cada episódio parece que cresce em músculos e encolhe em cérebro?
Ah, o amor tem dessas farras. Fazer com que qualquer uma que se gabe por aí de ser sabidinha fique de quatro (em sentido figurado e literal) pelo primeiro mocinho que mostrar um potencial de afeto no meio da pegada. A gente gosta de ser pega na parede, mas adora a conchinha também.
Pois é, carinho. O ex de Odete, interpretado por Leandro Lima, tentou dizer que gostava dela e morria de medo de perdê-la. Foi rechaçado. César, entretanto, não tem medo algum de perder Odete e ainda desperta nela fetiches imprevisíveis. Pronto, tremeu na base.
Outro dia, ele tentou explicar com seu português ginasial que é gostoso ter alguém que goste da gente — realmente não precisa ser versado em letras para tirar de dentro de si o que é óbvio. Tomou um "eu te amo" de Odete Roitman na testa. E beijo. E química. E sexo. Os amores são assim mesmo.
Se dona Odete não fosse uma megera cruel que prende até o próprio filho em um cativeiro, poderíamos dizer que ela tem chance de redenção pelo amor que sente por um ex-garoto de programa que não leu os clássicos.
Mas peraí: até no olho do filho renegado ela olhou essa semana! O amor amolece os corações de pedra e faz com que a gente queira ser pessoas melhores. Se vamos conseguir é mistério. O importante é tentar. Odete Roitman nem no primeiro degrau da transformação subiu ainda. Mas é assim que se começa.
