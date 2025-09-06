Todo mundo quer se sentir amado: malvadões como Odete Roitman têm coração?

Pois é, carinho. O ex de Odete, interpretado por Leandro Lima, tentou dizer que gostava dela e morria de medo de perdê-la. Foi rechaçado. César, entretanto, não tem medo algum de perder Odete e ainda desperta nela fetiches imprevisíveis. Pronto, tremeu na base.

Outro dia, ele tentou explicar com seu português ginasial que é gostoso ter alguém que goste da gente — realmente não precisa ser versado em letras para tirar de dentro de si o que é óbvio. Tomou um "eu te amo" de Odete Roitman na testa. E beijo. E química. E sexo. Os amores são assim mesmo.

Se dona Odete não fosse uma megera cruel que prende até o próprio filho em um cativeiro, poderíamos dizer que ela tem chance de redenção pelo amor que sente por um ex-garoto de programa que não leu os clássicos.

Mas peraí: até no olho do filho renegado ela olhou essa semana! O amor amolece os corações de pedra e faz com que a gente queira ser pessoas melhores. Se vamos conseguir é mistério. O importante é tentar. Odete Roitman nem no primeiro degrau da transformação subiu ainda. Mas é assim que se começa.

