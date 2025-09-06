SplashUOL
Luciana Bugni

Luciana Bugni

Todo mundo quer se sentir amado: malvadões como Odete Roitman têm coração?

Fátima (Bella Campos), Odete (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo'
Fátima (Bella Campos), Odete (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Gabriel Vaguel/Globo

Até Odete Roitman (Débora Bloch), loba das antigas, pode cair na malha fina dos lençóis de muitos mil fios de um cafajeste. Quem diria, ela quer assumir o romance com César Ribeiro (Cauã Reymond).

Casar, de papel passado! O que leva uma mulher tão sabida, com mais malícia que todos nós juntos, a ficar apaixonadinha por um rapaz pobre, sem glamour, com profunda falta de vocabulário e que a cada episódio parece que cresce em músculos e encolhe em cérebro?

Ah, o amor tem dessas farras. Fazer com que qualquer uma que se gabe por aí de ser sabidinha fique de quatro (em sentido figurado e literal) pelo primeiro mocinho que mostrar um potencial de afeto no meio da pegada. A gente gosta de ser pega na parede, mas adora a conchinha também.

Pois é, carinho. O ex de Odete, interpretado por Leandro Lima, tentou dizer que gostava dela e morria de medo de perdê-la. Foi rechaçado. César, entretanto, não tem medo algum de perder Odete e ainda desperta nela fetiches imprevisíveis. Pronto, tremeu na base.

Outro dia, ele tentou explicar com seu português ginasial que é gostoso ter alguém que goste da gente — realmente não precisa ser versado em letras para tirar de dentro de si o que é óbvio. Tomou um "eu te amo" de Odete Roitman na testa. E beijo. E química. E sexo. Os amores são assim mesmo.

Se dona Odete não fosse uma megera cruel que prende até o próprio filho em um cativeiro, poderíamos dizer que ela tem chance de redenção pelo amor que sente por um ex-garoto de programa que não leu os clássicos.

Mas peraí: até no olho do filho renegado ela olhou essa semana! O amor amolece os corações de pedra e faz com que a gente queira ser pessoas melhores. Se vamos conseguir é mistério. O importante é tentar. Odete Roitman nem no primeiro degrau da transformação subiu ainda. Mas é assim que se começa.

