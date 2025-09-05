SplashUOL
Luciana Bugni

Luciana Bugni

Vai continuar seguindo influencers ao ver Maria de Fátima viver vida fake?

Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo': na vida real é uma coisa, na internet é só glória
Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo': na vida real é uma coisa, na internet é só glória

Ela voltou. Toda cheia de sacolas de luxo compradas com o pix emergencial fornecido por Odete Roitman (Débora Bloch) — uma ex-sogra benevolente quando está sofrendo chantagens pesadas. Maria de Fátima (Bella Campos) atravessou a recepção do Copacabana Palace confiante, fez seu check in, ligou seu ring light e deu oi aos Fatymores.

Ela teve sua carreira de influencer abruptamente interrompida pela mesma sogra, quando essa última estava em situação de mais poder e conseguia exigir alguma coisa. Agora, porém, nada detém MaryFaty, que dá uma desculpa clássica a quem quer copiar seu modo de vida: ela esteve off para se conectar consigo mesma.

Na sequência, já emenda uma rotina de skincare, o símbolo máximo do autocuidado. A crença recente de que passar os dedos besuntados de creme na cara recupera a força interior tem destruído muita gente — mas o rosto das influencers ostenta um tônus inacreditável.

Fátima, pega no flagra pelo marido, chutada da mansão, humilhada, grávida do amante, chutada de novo, mais humilhada ainda, renegada pela mãe — eu já disse humilhada? Mas decidida a destruir seus opositores após ter uma conversinha com o espelho.

Para os Fatymores, entretanto, ela não diz nada disso. Besunta o rosto que é o que anima quem não quer pensar no que colocar na parte de dentro da cara (estou falando do cérebro e não de botox). Veste roupas que meu saldo bancário não comporta. Mostra cenários chiquérrimos. Tudo mentira.

O dinheiro não é dela. É sacarrolhado de maneira desonesta de uma mulher que tem menos caráter ainda. O discurso é falso, ela não é nada daquilo que está fazendo. A autoestima está, sim, abalada. Ela está, inclusive, ferida. Mas ali, imponente, faz a mim, que não passei perrengue algum, mas também não besunto a cara de creme há alguns dias, a menor dos seres humanos.

Ok, tudo isso é novela. Mas enquanto escrevo esse texto correndo para buscar meu filho na escola a tempo e levá-lo ao dentista, tem influencer fazendo festa em iate no mediterrâneo. É quarta-feira, são 14h... quer dizer, no Mediterrâneo já está anoitecendo. Mas mesmo assim.

Por que as pessoas se importam com vidas que não terão e não sabem se são reais? Quantas vezes por dia a gente vai lembrar que não tem dinheiro para comprar o cosmético milionário do autocuidado? Por que estamos permitindo que a timeline revele rotinas que nos deixam mais tristes que felizes?

Por que não trocar esse monte de influencer que ficciona a própria vida por personagens de ficção criados por escritores reais? Com esses normalmente a gente aprende algo.

Nem toda Fátima é influencer, mas em tracinhos nos stories há um recorte não 100% real. Ninguém prospera, mantém a calma, triunfa, fica jovem, gostosa e linda 24h por dia... Nem eu. Nem você.

Olhar o retorno de Fátima aos Fatymores com um saudável desprezo pelo tanto que situação é patética é o primeiro passo. Na novela isso fica nítido. O segundo passo é olhar para a sua vida real com um pouco mais de gentileza e gratidão.

Você pode discordar de mim no Instagram (onde eu não faço skincare, para triunfo apenas das minhas rugas).

