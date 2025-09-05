Vai continuar seguindo influencers ao ver Maria de Fátima viver vida fake?

Fátima, pega no flagra pelo marido, chutada da mansão, humilhada, grávida do amante, chutada de novo, mais humilhada ainda, renegada pela mãe — eu já disse humilhada? Mas decidida a destruir seus opositores após ter uma conversinha com o espelho.

Para os Fatymores, entretanto, ela não diz nada disso. Besunta o rosto que é o que anima quem não quer pensar no que colocar na parte de dentro da cara (estou falando do cérebro e não de botox). Veste roupas que meu saldo bancário não comporta. Mostra cenários chiquérrimos. Tudo mentira.

O dinheiro não é dela. É sacarrolhado de maneira desonesta de uma mulher que tem menos caráter ainda. O discurso é falso, ela não é nada daquilo que está fazendo. A autoestima está, sim, abalada. Ela está, inclusive, ferida. Mas ali, imponente, faz a mim, que não passei perrengue algum, mas também não besunto a cara de creme há alguns dias, a menor dos seres humanos.

Ok, tudo isso é novela. Mas enquanto escrevo esse texto correndo para buscar meu filho na escola a tempo e levá-lo ao dentista, tem influencer fazendo festa em iate no mediterrâneo. É quarta-feira, são 14h... quer dizer, no Mediterrâneo já está anoitecendo. Mas mesmo assim.

Por que as pessoas se importam com vidas que não terão e não sabem se são reais? Quantas vezes por dia a gente vai lembrar que não tem dinheiro para comprar o cosmético milionário do autocuidado? Por que estamos permitindo que a timeline revele rotinas que nos deixam mais tristes que felizes?

Por que não trocar esse monte de influencer que ficciona a própria vida por personagens de ficção criados por escritores reais? Com esses normalmente a gente aprende algo.