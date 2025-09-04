William Bonner no JN: alguma vez você quis aplaudir seu chefe de pé?

Ser o Bonner era, para quem me cercava, o ápice de uma carreira nas notícias. Todo mundo via aquele jovem rapaz dizendo o que havia acontecido no mundo todos os dias. Era a maneira de se informar.

Mesmo que fosse minha vocação ser âncora do maior telejornal do país, eu teria que esperar 29 anos para assumir o posto que minha família almejava. Bonner testemunhou e nos contou grandes feitos políticos de um país que vencia a inflação. "Ao assumir o telejornal de maior audiência do país, começava a exorcizar as ligações ainda claras entre a TV Globo e a ditadura militar", disse o neurocientista Alvaro Machado Dias em sua coluna no LinkedIn. Democracia que chama.

E que sorte a de quem viveu isso — mesmo que exista o viés da Globo, consumir jornalismo de credibilidade é o caminho certo para não passar vergonha desvirtuando a história enquanto compartilha fake news no WhatsApp.

O apresentador e o telejornal se tornaram então vítimas da polarização "que não estava nas antenas em 1996, apesar da sobriedade com a qual se manteve à frente do noticiário por quase três décadas. Pudera: para parte do público deseducado e desinformado hoje pelas redes sociais, a única notícia que vale é aquela que agrada", como diz o Álvaro.

Mesmo assim, ali na bancada, Bonner se manteve íntegro profissionalmente, enquanto se mostrava humano no Twitter. Prato cheio para a admiração. Hoje, com a democracia tendo estado em xeque outra vez, é notória a importância da informação sem distorção. Para quem consegue levantar o olhar das fake news do celular, não é garantia de sossego. Pelo contrário, é pelo menos a certeza de estar desesperado sabendo o que acontece de verdade.

A garota que assistia às notícias em 1996 desejando virar jornalista se junta ao time de Bonner no aplauso. Foi um senhor legado.