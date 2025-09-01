Gilberto Gil faz Luciano Huck chorar com lição de como lidar com o luto

Luciano desaba. Eu, que nunca encontrei Preta Gil na vida, também. Então é assim que a gente lida com a dor?

Não há tempo de pensar muito: ele emenda "Palco", cujo verso emblemático cita que o fogo eterno pode afugentar o inferno para outro lugar. Então é assim que a gente queima a tristeza que sentimos a cada partida?

Vera Iaconelli diz em seu livro Análise que existem lutos patológicos, que se arrastam pela vida afora e existem quadros melancólicos de caráter psicótico, nos quais o sujeito está de tal forma identificado a uma perda que toda a sua personalidade fica comprometida. "O luto é o que nos permite continuar tendo uma vida, seja diante das perdas inerentes a ela. seja diante daquelas que são consideradas por nós como inconcebíveis, como a morte de um filho", ela diz.

E avança: "O luto, no entanto, não acontece sem restos, deixando um trabalho constante de elaboração a ser feito".

A vida é uma constante elaboração do luto. A fala de Gil acende uma fagulhinha para consuimir o inferno fora daqui.

Mas o texto de Chimamanda Ngozi Adiche em "Notas sobre o luto" me consome em lugares onde a fase um do pesar ainda dói no chão. "Por que sinto tanta dor e e desconforto nas laterais do corpo? É de tanto chorar, dizem. Não sabia que a gente chorava com os músculos", ela diz.