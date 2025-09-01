Gilberto Gil faz Luciano Huck chorar com lição de como lidar com o luto
Do apresentador de TV e do comunicador é esperado o profissionalismo de, diante, das câmeras, passar emoção sem sucumbir a ela. Ponto. Mas como Luciano Huck recebe no palco de seu programa o pai de sua amiga Preta Gil, que morreu há pouco mais de um mês, sem sucumbir à emoção?
Bem, o pai é Gilberto Gil. Não há profissional da comunicação que pare em pé inerte em frente a um dos maiores cantores do país sem dar aquela desabada.
"Ainda estou em negação constante. Penso nela todos os dias e são lembranças que me trazem felicidade", diz o apresentador sobre a amiga. Ouve então uma explicação de Gil sobre o pesar. "A primeira fase é no chão, quando a gente chora. Depois sobe um pouco, silencia e vira espera. Mas quando o pesar está indo embora, a gente canta. E canta para ela, para nossa Preta querida", ele diz.
Luciano desaba. Eu, que nunca encontrei Preta Gil na vida, também. Então é assim que a gente lida com a dor?
Não há tempo de pensar muito: ele emenda "Palco", cujo verso emblemático cita que o fogo eterno pode afugentar o inferno para outro lugar. Então é assim que a gente queima a tristeza que sentimos a cada partida?
Vera Iaconelli diz em seu livro Análise que existem lutos patológicos, que se arrastam pela vida afora e existem quadros melancólicos de caráter psicótico, nos quais o sujeito está de tal forma identificado a uma perda que toda a sua personalidade fica comprometida. "O luto é o que nos permite continuar tendo uma vida, seja diante das perdas inerentes a ela. seja diante daquelas que são consideradas por nós como inconcebíveis, como a morte de um filho", ela diz.
E avança: "O luto, no entanto, não acontece sem restos, deixando um trabalho constante de elaboração a ser feito".
A vida é uma constante elaboração do luto. A fala de Gil acende uma fagulhinha para consuimir o inferno fora daqui.
Mas o texto de Chimamanda Ngozi Adiche em "Notas sobre o luto" me consome em lugares onde a fase um do pesar ainda dói no chão. "Por que sinto tanta dor e e desconforto nas laterais do corpo? É de tanto chorar, dizem. Não sabia que a gente chorava com os músculos", ela diz.
A dor inconcebível é a que a gente não viveu. Chimamanda diz que nunca mais vai dar a risada que dava ao lado de seu pai. "Nunca mais parece muito injusto e punitivo. Eu vou passar o resto da minha vida com as mãos estendidas tentando alcançar coisas não estão mais ali.", ela diz. É verdade, eu quero dizer para a escritora. Ela ainda estava descobrindo isso quando escreveu o livro, eu fui descobrindo aos 18 anos, Gil enterra o segundo filho e volta "como um devoto, com um cesto de alegrias de quintal".
Como é bom ter coragem de encarar a dor a ponto de resgatar mais gente quando volta à superfície. Gilberto Gil é gigante.
Você pode discordar de mim no Instagram.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.