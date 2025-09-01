E agora que as mães progressistas estão curtindo as 'Guerreiras do K-Pop'?

Sim, ombros largos, estética masculina clássica do alto e forte que, quando tocam, fazem os olhos das meninas pularem que nem pipoca (alô, Araketu). Estão tudo de pacto com o diabo. E as Guerreiras precisam devolver essa galera para o portal de onde escaparam.

A metáfora é boa. É mais ou menos o que muita gente queria (deveria?) fazer com machista, racista, homofóbico e boa parte dos comentaristas de portal. De que bueiro saiu essa galera?, costumam se perguntar por aí.

A questão é que as moças — sexy ladies, como diria outro hit coreano —, se vestem como adultas, são sexualizadas, depiladas, magrinhas e tudo aquilo que a gente vinha evitando exaltar há anos. O resultado é o de sempre. O maior sucesso. E o que fazem as mães no sofá com o ombrinho que insiste em balançar a cada show das mocinhas na tela?

"Minhas filhas estão com 11 anos, naquela fase em que ensaiam um distanciamento, começam a gostar de coisas que eu não sei e não entendo, o que eu proponho já não interessa. E com, as músicas chicletes do Guerreiras, encontramos uma conexão. Elas gostam de me ouvir lavando louça e cantando "meu pequeno Guaraná".

Pesquisamos juntas a história do trio, abrimos espaço para falarmos dos nossos demônios. Não é um enredo profundo, tem bastante clichê e talvez até por isso virou um ponto de encontro possível", diz a jornalista Fernanda Aranda, pesquisadora de infância e educação e autora do excelente Dose Dupla.

Ela pensa que há problematizações ali que estão latentes, mas escolheu permitir que a militante descanse, já que finalmente os três filhos de ambos os gêneros gostaram do mesmo desenho animado. Não sem culpa, claro, porque nem matadoras de demônios fazem milagre de eximir a culpa na maternidade.