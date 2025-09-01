E agora que as mães progressistas estão curtindo as 'Guerreiras do K-Pop'?
A cena me fisga: uma garota em um desenho animado se apaixona por uma boy band. No lugar dos olhos de coração das ilustrações, os dela são dois milhos verdes — acho que a ideia é simbolizar algo muito bom. Quando os rapazes cantam, voa um pedacinho de manteiga nos olhos da garota que estouram que nem pipoca. Que coisa maravilhosa.
Dos mesmos autores de "borboletas no estômago", "olhar de pipoca" dá a dimensão exata da euforia provocada pela música pop. Já estou ali seduzida por "Guerreira do K-Pop".
Não sou só eu: tem muita mãe progressista rendida pelas músicas chiclete que fazem dançar no desenho animado que se tornou o mais visto da Netflix. Ali, três moças encantam multidões no palco cantando k-pop. Mas descobrem que há demônios (pois é) roubando a alma de seus fãs. A história avança. Os malvados espíritos surgem em um tipo de portal travestidos de... boy band.
Sim, ombros largos, estética masculina clássica do alto e forte que, quando tocam, fazem os olhos das meninas pularem que nem pipoca (alô, Araketu). Estão tudo de pacto com o diabo. E as Guerreiras precisam devolver essa galera para o portal de onde escaparam.
A metáfora é boa. É mais ou menos o que muita gente queria (deveria?) fazer com machista, racista, homofóbico e boa parte dos comentaristas de portal. De que bueiro saiu essa galera?, costumam se perguntar por aí.
A questão é que as moças — sexy ladies, como diria outro hit coreano —, se vestem como adultas, são sexualizadas, depiladas, magrinhas e tudo aquilo que a gente vinha evitando exaltar há anos. O resultado é o de sempre. O maior sucesso. E o que fazem as mães no sofá com o ombrinho que insiste em balançar a cada show das mocinhas na tela?
"Minhas filhas estão com 11 anos, naquela fase em que ensaiam um distanciamento, começam a gostar de coisas que eu não sei e não entendo, o que eu proponho já não interessa. E com, as músicas chicletes do Guerreiras, encontramos uma conexão. Elas gostam de me ouvir lavando louça e cantando "meu pequeno Guaraná".
Pesquisamos juntas a história do trio, abrimos espaço para falarmos dos nossos demônios. Não é um enredo profundo, tem bastante clichê e talvez até por isso virou um ponto de encontro possível", diz a jornalista Fernanda Aranda, pesquisadora de infância e educação e autora do excelente Dose Dupla.
Ela pensa que há problematizações ali que estão latentes, mas escolheu permitir que a militante descanse, já que finalmente os três filhos de ambos os gêneros gostaram do mesmo desenho animado. Não sem culpa, claro, porque nem matadoras de demônios fazem milagre de eximir a culpa na maternidade.
Em curso, por outro lado, há uma corrente religiosa que acusa o enredo e as heroínas de satanismo. Segundo eles, o k-pop em si é um ultraje ao que deveria importar de fato, que é a religião. Bem, está meio que provado pela ciência que não é bem assim que o cérebro humano funciona. Aceitar o que a série chama de "demônios" e eu chamo de "ideia errada" às vezes é um passo importante para levantar dos buracos onde caímos. Mas esse é outro papo.
Violência de desenho animado sempre foi hit. Endeusar protagonistas adolescentes com o fenótipo da Barbie não é novidade. Cair nas graças da música pop é secular. Um barulhinho é bom para deixar a gente balançar o ombrinho e pensar em mudar o mundo depois.
O importante é não esquecer disso e, após cantar a música do Guaraná, continuar agindo para que a gordofobia e violência, por exemplo, acabem. Ninguém aguenta problematizar o tempo todo, nem a gente. Sigamos.
