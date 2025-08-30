O segredo de Maria de Fátima: algumas lições para quem também está na pior
"Ressuscitou ao terceiro dia", diz meu verso favorito dos católicos. A oração daqueles que acreditam (se chama "Creio" ou Credo") funciona como uma metáfora interessante para quando tudo que nos falta é fé. Fé não é só sobre Deus, na verdade. É em nós mesmos, crer que é possível dar a volta por cima.
É bem assim que vejo o levante de autoestima de vilã que amamos odiar (odiamos amar), Maria de Fátima (Bella Campos)), em Vale Tudo. Armou, roubou, vendeu a casa com a mãe dentro, continuou transando com dois até engravidar de quem não podia engravidar — mas a quem amava. Caiu do cavalo bonito e o cavalo ficou na sala. Chorou. Chorou mais. Chorou muito mesmo. E depois cansou e bateu um papo legal com sua própria consciência, que reproduzo abaixo.
"Você não vai ficar triste, Fátima. Autopiedade nunca combinou com você. Você vai vencer porque você é linda, é poderosa e é vitoriosa. Tudo de ruim que está acontecendo com você vai virar coisa boa", ela diz para o melhor cúmplice que a gente tem — o espelho.
Depois começa uma ladainha de vingança que não é muito boa, não. Mas como ela é vilã de novela, a gente passa um pano.
Sabe aquele desmoronamento das coisas como a gente acreditava que seria? É justo e importante se dar o espaço para sofrer. Mas importante que cada lágrima derramada caia levantando a certeza de que se ressuscita, sim. Não é em três dias, não se apresse.
Ressuscitar ao terceiro dia, a metáfora, é dar-se tempo de viver a dor. É terrível. No primeiro dia, você acorda em um sobressalto pois dormiu de exaustão de tanta tristeza. Quer acreditar que era pesadelo, mas não era. O olho nem abre direito de tão inchado, mas você percebe, perplexa, que é capaz de chorar mais. E passa um dia fazendo isso.
No segundo dia a tristeza vira letargia. Não entra comida na boca, não tem força para o esporte, só trabalha porque respeita mais o capitalismo do que a si mesma. As horas se arrastam e chega finalmente o momento de dormir de novo de tão cansada.
No terceiro dia essa prostração dá lugar à raiva. E é justamente nesse momento em que se dá a magia. Não, não é para correr atrás do Cauã Reymond com uma cadeira de praia na mão em Copacabana. É para ter raiva de se chegar onde chegou. E isso é curioso, não é acusar o outro e culpar o algoz que a fez sucumbir.
Nem ficar repleta de autopiedade que, bem como disse Fátima, isso não tira ninguém do buraco. A raiva é o motor de querer mudar. E a mudança é uma ruptura dolorida que vem de dentro. Dar adeus ao que se era — e que te machucou — e virar outra você. Que coragem a gente precisa ter para fazer isso.
Romper com o que acreditamos que éramos e recomeçar do zero. Refazer-se. Ressuscitar ao terceiro dia (semana, mês, às vezes vão anos). É bem assim que acontece.
Reproduzo outra vez abaixo o que chamei de 4º segredo de Fátima (é brincadeira, católicos, todo o respeito aqui), para ler em frente ao espelho e lembrar do que você é capaz. Printe e faça bom uso. E depois coloca um óculos de sol e vai pra rua, garota.
"Você não vai ficar triste, (insira seu nome aqui). Autopiedade nunca combinou com você. Você vai vencer porque você é linda, é poderosa e é vitoriosa. Tudo de ruim que está acontecendo com você vai virar coisa boa."
