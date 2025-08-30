O segredo de Maria de Fátima: algumas lições para quem também está na pior

Depois começa uma ladainha de vingança que não é muito boa, não. Mas como ela é vilã de novela, a gente passa um pano.

Sabe aquele desmoronamento das coisas como a gente acreditava que seria? É justo e importante se dar o espaço para sofrer. Mas importante que cada lágrima derramada caia levantando a certeza de que se ressuscita, sim. Não é em três dias, não se apresse.

Ressuscitar ao terceiro dia, a metáfora, é dar-se tempo de viver a dor. É terrível. No primeiro dia, você acorda em um sobressalto pois dormiu de exaustão de tanta tristeza. Quer acreditar que era pesadelo, mas não era. O olho nem abre direito de tão inchado, mas você percebe, perplexa, que é capaz de chorar mais. E passa um dia fazendo isso.

No segundo dia a tristeza vira letargia. Não entra comida na boca, não tem força para o esporte, só trabalha porque respeita mais o capitalismo do que a si mesma. As horas se arrastam e chega finalmente o momento de dormir de novo de tão cansada.

No terceiro dia essa prostração dá lugar à raiva. E é justamente nesse momento em que se dá a magia. Não, não é para correr atrás do Cauã Reymond com uma cadeira de praia na mão em Copacabana. É para ter raiva de se chegar onde chegou. E isso é curioso, não é acusar o outro e culpar o algoz que a fez sucumbir.

Nem ficar repleta de autopiedade que, bem como disse Fátima, isso não tira ninguém do buraco. A raiva é o motor de querer mudar. E a mudança é uma ruptura dolorida que vem de dentro. Dar adeus ao que se era — e que te machucou — e virar outra você. Que coragem a gente precisa ter para fazer isso.