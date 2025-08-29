Papo de Raquel e Afonso em 'Vale Tudo' e importância de contar histórias

Denise Fraga disse algo parecido no "Encontro Futuro Vivo", na última terça. Segundo ela, contar uma história é sempre o melhor jeito de provar um ponto. E ela prova seus pontos também ouvindo as histórias da plateia, como faz no início de seus espetáculos teatrais que esgotam sessões há anos, como "Eu de Você" e "O que só sabemos juntos", esse último com Tony Ramos.

Quando a atriz fala sobre o poder da narrativa, me lembra a frase da escritora Rosa Montero dia desses em São Paulo: "Narrar cura". Contar histórias é remédio para males variados desde o início dos tempos. É pingando os próprios is, como fez Raquel na novela, que ela tem insights sobre si mesma e carrega Afonso para facilitar os próprios.

Mas Denise Fraga disse outras coisas sobre os tempos atuais. Ela descobriu que o marido, Luiz Villaça, andava ouvindo áudios em velocidade 2 no Whatsapp. "É sério que você vai escutar isso tão rápido?", ela foi intimar. "Ah, eu já sei o que ela vai falar", ele respondeu. Denise aceitou, cada um faz o que quer. Mas antes deu aquela ameaçada: você sabe que nunca mais vai conseguir escutar uma história em tempo real na vida?

Narrar cura e ouvir histórias (no tempo que elas levam para serem contadas) talvez seja a única solução para plugar nosso cérebro em uma coisa só enquanto mil frentes tentam nos nocautear com o indesejado. Se verdadeiramente conectadas a uma só narrativa, nada sai do prumo. Pelo tempo que durar a história. "Uma história convincente, com estímulos emocionais, altera a química de nosso cérebro, tornando-nos mais confiáveis, compreensivos e abertos a ideias", diz o neurocientista Paul Zak.

É mil vezes melhor que um discurso. Denise Fraga não costuma contar histórias erradas mesmo.

