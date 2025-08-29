Papo de Raquel e Afonso em 'Vale Tudo' e importância de contar histórias
"Não, mas..", "E não é nem isso...", "Mas o pior você não sabe..." A conversa de Raquel (Tais Araújo) e Afonso (Humberto Carrão) na novela "Vale Tudo", da Globo, é uma aula de storytelling, a expressão em inglês para contação de histórias. Ali a cozinheira/empresária/vendedora de sanduíche vai narrando fatos que todo mundo que viu a novela está cansado de saber, mas ninguém tira o olho da TV por quase 10 minutos. Pois é, história boa tem dessas: te prende até o fim.
Raquel usa três elementos que deixam o público adicto em qualquer narrativa. Vilões (tem de sobra em "Vale Tudo"), heróis (a gente curte um bom coração) e conflito (vender a casa com a mãe dentro e roubar 1 milhão de dólares podem nos manter atentos por oito meses, duas vezes em 37 anos).
Mas onde é que li isso mesmo? A atuação irretocável da dupla na novela, em um senta-levanta que parece aqui na sala de casa, me lembra do livro "Storytelling", do comunicador Carmine Gallo. Ali, ele explica que pessoas que vivenciaram dor, pobreza, conflito e desespero só são empoderadas por suas experiências quando desenvolvem a coragem de abraçar sua história, aprender com suas falhas e compartilhar suas lições de vida com os outros.
Denise Fraga disse algo parecido no "Encontro Futuro Vivo", na última terça. Segundo ela, contar uma história é sempre o melhor jeito de provar um ponto. E ela prova seus pontos também ouvindo as histórias da plateia, como faz no início de seus espetáculos teatrais que esgotam sessões há anos, como "Eu de Você" e "O que só sabemos juntos", esse último com Tony Ramos.
Quando a atriz fala sobre o poder da narrativa, me lembra a frase da escritora Rosa Montero dia desses em São Paulo: "Narrar cura". Contar histórias é remédio para males variados desde o início dos tempos. É pingando os próprios is, como fez Raquel na novela, que ela tem insights sobre si mesma e carrega Afonso para facilitar os próprios.
Mas Denise Fraga disse outras coisas sobre os tempos atuais. Ela descobriu que o marido, Luiz Villaça, andava ouvindo áudios em velocidade 2 no Whatsapp. "É sério que você vai escutar isso tão rápido?", ela foi intimar. "Ah, eu já sei o que ela vai falar", ele respondeu. Denise aceitou, cada um faz o que quer. Mas antes deu aquela ameaçada: você sabe que nunca mais vai conseguir escutar uma história em tempo real na vida?
Narrar cura e ouvir histórias (no tempo que elas levam para serem contadas) talvez seja a única solução para plugar nosso cérebro em uma coisa só enquanto mil frentes tentam nos nocautear com o indesejado. Se verdadeiramente conectadas a uma só narrativa, nada sai do prumo. Pelo tempo que durar a história. "Uma história convincente, com estímulos emocionais, altera a química de nosso cérebro, tornando-nos mais confiáveis, compreensivos e abertos a ideias", diz o neurocientista Paul Zak.
É mil vezes melhor que um discurso. Denise Fraga não costuma contar histórias erradas mesmo.
Você pode discordar de mim no Instagram.
PS. Nessa semana em que se dá o aniversário de morte de meu pai, resolvi cometer a imprudência de ler "Notas sobre o luto", da Chimamanda Ngozi Adiche. Ali, ela narra os dias que se seguiram após à morte de seu pai, na pandemia. Com aeroportos fechados, não pode participar dos rituais de despedidas. A escritora tinha 42. Eu, 18. O pai dela 88. O meu 54. Comecei a leitura de nariz arrebitado, como quem diz: "nossa, tudo isso de sofrimento? ih, isso aí eu já sei. não, o luto não é assim, é assado." Mas foi justamente me entregar à narrativa dela na velocidade com que ela levou para digerir o indigerível que me fez bem. Cruzei essas linhas com ela, vivendo a história dela e, de certa forma, me curei mais um pouquinho também (impressionante como essa cura é infinita). Ouvir a história do outro é, sim, um remédio daqueles.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.