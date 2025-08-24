Hytalo não era seguido por 25 milhões de pedófilos: quem eram seguidores?
Nunca havia ouvido falar em Hytalo até o momento em que uma casa na Granja Viana foi invadida para prender o influencer de 27 anos. Soube pelo noticiário que o rapaz abrigava crianças e adolescentes com o consentimento de seus pais e fazia diversos conteúdos de apelo sexual na internet. Era ele, associei uns minutos depois, o rapaz denunciado pelo vídeo de alerta sobre a pedofilia feito pelo influencer Felca.
A marca impressiona: ele tinha 25 milhões de seguidores. A denúncia pegou todo mundo: temos filhos, temos internet, logo estamos em risco. Mas é improvável que 25 milhões de brasileiros tenham interesse em conteúdos sexuais de crianças, certo?
Bem, só em 2023, 83.988 casos de estupro de menores foram levados à Polícia Civil no país, número, 91,5% maior do que o registrado em 2011 (eram 43.869 ocorrências). Há muitas vítimas e também um aumento na quantidade de denúncias — estamos sabendo mais das violências porque mais gente está informada o suficiente para falar sobre isso
Porém, há muito mais gente calada em casa agindo no sigilo das redes sociais para concretizar a asquerosas práticas de trocar figurinhas de crianças. Conheço homens abusivos, conheço potenciais estupradores de mulheres bêbadas. Nunca, entretanto, conhecei um pedófilo. E por mais escondido que eles ajam, é improvável que somem um oitavo da população brasileira.
Ok, o conteúdo de Hytalo agrada pedófilos, mas nem todo seguidor do cara está desesperado por crianças em situações que remetem ao sexo. Então quem são (eram, pois o perfil está fora do ar) essas outras pessoas?
Pergunto para conhecidos na minha bolha (classe A e B). Ninguém ouviu falar. Pergunto no Instagram para seguidores que não conheço. Ninguém ouviu falar. Pergunto para meu enteado, de 25 anos, que trabalha no restaurante de um hotel de luxo. Ninguém dentro seus amigos e colegas de trabalho havia ouvido falar. Onde estão essas pessoas, então? Pergunto para a garota que trabalha uma vez por semana aqui em casa, me ajudando a limpar o apartamento.
Ela não tinha ouvido falar até aquela semana da prisão, porque a filha comentou que estava chateada com isso. Opa, pera. A mais velha ou a mais nova? A mais velha, de 17 anos.
Ela se interessa pelo assunto e continua perguntando para as meninas sobre o rapaz. Descobre que as sobrinhas adolescentes todas seguiam Hytalo. Descobre que a filha mais velha acha muito certo o que ele fazia porque ele ajudava as pessoas a dar uma vida melhor para elas.
A menina cita a ascensão de Kamilinha e inveja um pouco. Todas as menores de idade com quem ela conversou consideram a decisão da justiça injusta e declaram que Hytalo é uma pessoa boa.
Ela chega então na filha mais nova, de 11 anos. Descobre, perplexa que a menina escrevia mensagens inbox pedindo para ser chamada para morar com a Turma de Hytalo. Aquela realidade que todos os adultos com quem conversei descartam com desprezo é o sonho de crianças na periferia. E seus pais nem sabem disso.
Meu enteado falava indignado após ver o vídeo de Felca: como podem mães permitirem que as filhas vivam isso no Only Fans? A moral e a educação é importante na bolha em que se vive quando não está frente a frente com a miséria ou com o medo dela.
A vida glamourosa de Kamilinha chama muito mais atenção do que os relatos de abuso — tanto na vida pregressa com os pais, quanto na vida nova, oferecida por um supostamente benevolente Hytalo que só queria ajudar quem mais precisava.
A conversa me lembra as notícias dos anos 1980 em que mulheres vinham de longe com suas filhas para passar horas no sol sem comer em uma fila. A ideia era que as meninas se tornassem paquitas. Ou fazer o comercial da Parmalat.
Ou virar modelo e morar no Japão aos 14 anos. Os tempos mudaram e é natural que as oportunidades (duvidosas ou não) mudem. A questão é a tênue linha em que se sair bem passa por correr riscos ou ser conivente com crimes.
A pedofilia é um pavor universal que atinge todas as classes sociais. Mas há traços por trás da adoração a um ídolo de internet, caso de Hytalo e de tantos outros, que nem toda classe social entende. É inaceitável que é conivente ou promove conteúdos sexuais de criança. A questão é que a oferta de melhorar a vida de quem acha que não terá oportunidades melhores faz com que tudo isso fique menor.
O debate sobre comportamentos adultizados ou exposição de criança na internet é extremamente pertinente. Mas há, por trás dele, a necessidade de educação e revisão do comportamento ideal que vendemos — nós todos — como objetivo de vida no Instagram. Esse apelo cola e, quando cola com crianças, elas farão o que puderem para alcançar tais padrões.
Para quem acha que já falamos muito sobre o vídeo de Felca, ainda há tanto para se debater embaixo desse tapete de likes...
