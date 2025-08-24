Hytalo não era seguido por 25 milhões de pedófilos: quem eram seguidores?

Porém, há muito mais gente calada em casa agindo no sigilo das redes sociais para concretizar a asquerosas práticas de trocar figurinhas de crianças. Conheço homens abusivos, conheço potenciais estupradores de mulheres bêbadas. Nunca, entretanto, conhecei um pedófilo. E por mais escondido que eles ajam, é improvável que somem um oitavo da população brasileira.

Ok, o conteúdo de Hytalo agrada pedófilos, mas nem todo seguidor do cara está desesperado por crianças em situações que remetem ao sexo. Então quem são (eram, pois o perfil está fora do ar) essas outras pessoas?

Pergunto para conhecidos na minha bolha (classe A e B). Ninguém ouviu falar. Pergunto no Instagram para seguidores que não conheço. Ninguém ouviu falar. Pergunto para meu enteado, de 25 anos, que trabalha no restaurante de um hotel de luxo. Ninguém dentro seus amigos e colegas de trabalho havia ouvido falar. Onde estão essas pessoas, então? Pergunto para a garota que trabalha uma vez por semana aqui em casa, me ajudando a limpar o apartamento.

Ela não tinha ouvido falar até aquela semana da prisão, porque a filha comentou que estava chateada com isso. Opa, pera. A mais velha ou a mais nova? A mais velha, de 17 anos.

Ela se interessa pelo assunto e continua perguntando para as meninas sobre o rapaz. Descobre que as sobrinhas adolescentes todas seguiam Hytalo. Descobre que a filha mais velha acha muito certo o que ele fazia porque ele ajudava as pessoas a dar uma vida melhor para elas.

A menina cita a ascensão de Kamilinha e inveja um pouco. Todas as menores de idade com quem ela conversou consideram a decisão da justiça injusta e declaram que Hytalo é uma pessoa boa.