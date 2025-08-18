'The Pitt': a série que você precisa ver pra não reclamar mais do trabalho

A série passa por muitas realidades comuns no trabalho: ali é preciso delegar, arriscar, tomar à frente, aceitar as derrotas, orientar os mais novos, segurar a onda quando alguém espana. Tudo sob a pressão extrema de saber que vidas dependem de sua decisão.

E ainda traz uma lembrança nem sempre óbvia: por trás da sua dor quando quebra o pulso ao cair do banquinho, desespero porque as manchas vermelhas no corpo de seu filho não diminuem ou febre do seu pai que não baixa tem também um ser humano, o médico. Apesar de altamente especializado (esperamos) e respaldado pela ciência, ele é humano. E também está vivendo coisas que a gente nem imagina. Por mais inóspita que seja a situação que o levou a um hospital, seja gentil. Procure ser, pelo menos.

Então, quando for 20h e você ainda estiver montando aquele relatório e querendo matar alguém que pediu, pense que, na prática, ninguém vai morrer por causa disso. Quando você estiver terminando seus slides no PPT e o cliente mudar todo o briefing, pelo menos não vai espirrar sangue em você. E se der tudo errado, tudo mesmo, com a prospecção de novas oportunidade de negócio em que você está trabalhando há meses, você seguramente não terá que informar a mãe de alguém que seu filho morreu. Fica mais leve assim.

A gente está no lucro. A todo mundo que rala todo dia nos hospitais públicos e privados desse país enorme em que a gente vive, meu respeito e agradecimento.

Você pode discordar de mim no Instagram.