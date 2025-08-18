'The Pitt': a série que você precisa ver pra não reclamar mais do trabalho
Eu não sei de quantas coisas você vai dar conta hoje mas arrisco dizer que por mais punk que seja seu dia, vai parecer um passeio no parque perto do que dia que teve o pessoal de 'The Pitt'. A série médica da HBO se passa dentro do pronto-socorro em um dia extremamente atípico na cidade de Pittsburg.
Ali, hora após hora, o trabalho dos profissionais de saúde se intensifica na mesma proporção que o cansaço deles aumenta. Cada um dos 15 episódios é uma hora em tempo real no plantão atribulado da turma.
Ok, todo mundo tem dias difíceis no trabalho. Mas é raro que a gente, que não trabalha na área da saúde, bata o ponto de um dia difícil dizendo frases como: "Eu não sei quantas vidas eu salvei hoje, mas nunca vou esquecer das pessoas que não consegui salvar". É muito extremo lidar com a morte. É ainda mais ter sobre suas costas a responsabilidade de evitá-la. E fracassar muitas vezes. Que dureza.
A série passa por muitas realidades comuns no trabalho: ali é preciso delegar, arriscar, tomar à frente, aceitar as derrotas, orientar os mais novos, segurar a onda quando alguém espana. Tudo sob a pressão extrema de saber que vidas dependem de sua decisão.
E ainda traz uma lembrança nem sempre óbvia: por trás da sua dor quando quebra o pulso ao cair do banquinho, desespero porque as manchas vermelhas no corpo de seu filho não diminuem ou febre do seu pai que não baixa tem também um ser humano, o médico. Apesar de altamente especializado (esperamos) e respaldado pela ciência, ele é humano. E também está vivendo coisas que a gente nem imagina. Por mais inóspita que seja a situação que o levou a um hospital, seja gentil. Procure ser, pelo menos.
Então, quando for 20h e você ainda estiver montando aquele relatório e querendo matar alguém que pediu, pense que, na prática, ninguém vai morrer por causa disso. Quando você estiver terminando seus slides no PPT e o cliente mudar todo o briefing, pelo menos não vai espirrar sangue em você. E se der tudo errado, tudo mesmo, com a prospecção de novas oportunidade de negócio em que você está trabalhando há meses, você seguramente não terá que informar a mãe de alguém que seu filho morreu. Fica mais leve assim.
A gente está no lucro. A todo mundo que rala todo dia nos hospitais públicos e privados desse país enorme em que a gente vive, meu respeito e agradecimento.
Você pode discordar de mim no Instagram.
