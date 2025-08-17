1ª versão de Vale Tudo não teve gesto racista porque nem negro tinha

Mas não dava para ela ter um embate racista com Raquel, por exemplo, que era branca, interpretada para atriz Regina Duarte. No elenco todo só havia dois personagens pretos e nem estavam nesse núcleo. Só de ter vários núcleos de pessoas pretas nessa versão já temos uma pequena amostra de que as coisas melhoraram.

O fato do gesto de Odete mobilizar um tapa comemorado pelo público também é um salto e tanto no comportamento. Cansei de ver gente explicar com o mesmo gesto atitudes de pessoas pretas nos anos 1980 e 1990. Era meio institucionalizado. Os outros brancos do cômodo assentiam com a cabeça e silenciavam. E todos achavam que não eram racistas, afinal, não haviam dito nada.

Uns 8 anos atrás, uma pessoa tentou explicar a cor do meu filho assim, para mim. Eu me fiz de desentendida e perguntei: "o que você está querendo dizer?" Não houve resposta. Hoje, no terceiro ano do ensino fundamental, ele me diz que uma amiga riu quando caiu para ele a carta do macaco em um jogo. "Ela disse que combinava comigo e eu falei que ela não poderia dizer isso porque era racismo", ele me explicou. A geração de hoje, mais informada, tem mais poder de retorno — no tapa da novela ou na reprimenda entre as crianças.

O gesto asqueroso perdeu o posto de ofensa por direito com o passar dos anos e aumento da consciência do que é inaceitável. Hoje virou uma arma silenciosa tida como "brincadeira", na mão de alguns. "O churrasco ficou ruim por que olha quem fez", diz alguém alisando o braço com o indicador e o dedo médio sobre um dos amigos da turma. Mas ele não é racista, imagina, "é só uma brincadeira"... é o argumento que a gente escuta na sequência. O meu tapa na cara é geralmente virar as costas e nunca mais falar com a pessoa.

O antropólogo Michel Alcoforado falou bem sobre o assunto no programa do Bial, aliás: racismo não vê classe social. Raquel ficou rica, mas Odete sugere que ela saia pelos fundos. Michel diz que quando levanta das mesas chiques que frequenta é sempre abordado como se fosse funcionário do lugar.

O fato de ter mais atores e atrizes pretos no audiovisual do que em 1988 é fundamental para que pessoas brancas como eu tenham o entendimento do que vive o outro. Mas também é importante para que meu filho, ainda na infância, tenha como reagir ao racismo estrutural com sua própria voz. O tapa de Raquel também é o tapa que Taís gostaria de dar. E vai, por tabela, empoderar a criança, que nem tem idade para ver novela.