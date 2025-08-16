Amor Platônico, na Apple: a crise dos 40 anos é desafiadora para todo mundo
A trama de "Amor Platônico", na Apple TV, que estreou sua segunda temporada em agosto, é divertida. Amigos da faculdade se reencontram após o conflituoso divórcio de Will (Seth Rogen) — seu casamento o afastou da melhor amiga Silvia (Rose Byrne) por anos.
Aqui entram diversos tabus: o primeiro e mais significativo é o equivocado nome da série. Apesar de ser "Platonic" também em inglês, o enredo não tem nada de platônico. Amor é amor, ué. Eles vivem grudados, fazem coisas juntos, brigam quando precisa e se amam muito. Não é porque um homem e uma mulher vivem um amor profundo (os dicionários chamam de amizade) sem sexo que essa relação é platônica, pelo amor de Deus.
Pois Seth é o típico homem de 40 em crise ambulante. Suas roupas lembram as de um adolescente performático. Suas atitudes (chutar patinetes nas ruas, derrubar os robôs delivery que invadiram a Califórnia) são de um jovem vândalo que quer chamar a atenção dos pais. Seu modelo de negócio, uma cervejaria que abriu com os amigos, dá um ligeiro arrepio em toda mulher que já encontrou caras desse tipo. Mas ele é um amigo divertidíssimo.
Silvia já tem uma vida mais regular, como se espera da mulher adulta. Tem um casamento estável com um homem lindo e três filhos, o que seria sonho de muita gente por aí. Só que ela tem 40 anos e também está em crise. Não chuta patinetes, é verdade. Mas deve ter muita vontade de chutar para resgatar a garota que deixou para trás quando construiu a rotina adulta que se esperava dela. Sua vida certinha era objetivo de quem?
Largar o emprego para cuidar do lar dilacerou sua individualidade. O acúmulo de frustrações faz com que ela corra desesperadamente atrás de Will como se isso pudesse devolver os anos que perdeu.
O problema é que, ok, você pode se divertir descolorindo o cabelo de seu amigo de meia-idade por horas no banheiro. Mas quando voltar para o corredor, sinto muito, ainda vai ter mais de 40 anos.
Apesar do título nos instigar a pensar em triângulo amoroso, o que se dá é uma profunda compreensão (não sem dúvidas) do marido da protagonista sobre a importância daquela amizade. Isso inclui ouvir horas lamúrias a respeito do fato da nova namorada de Will, por exemplo, não gostar de Silvia. Ela precisa que dessa vez a escolhida a aprove para não correr o risco de perder o amigo de novo.
Bem, todo mundo que teve amizade de verdade entre gêneros já viveu coisa parecida. É meio natural o susto da pessoa que chega, apaixonada, e vê uma figura (geralmente incrível) que fez parte da vida inteira do rapaz, chama o pai dele de tio, já recebeu chá de boldo da mãe dele enquanto vomitava, viajou junto, coloca o pé no sofá quando chega... enfim, é uma disputa animalesca por propriedade e território a maneira como agem melhor amiga e nova namorada na juventude.
Mas aos 40 anos a gente já aprendeu alguma coisa da vida e sabe que não precisa disputar espaço. Eles vão embora quando se apaixonam (todo mundo dá aquela escapada) e voltam. O feminismo ensinou uma coisa ou outra e a gente sabe entender a insegurança de quem está chegando agora de maneira empática o suficiente para provar com gestos, atitudes e, se necessário, até palavras, que aqui não tem risco.
A crise dos 40 é um susto mesmo quando a gente chega na metade da vida e percebe que não fez nem um quarto do que queria. Mas precisamos pelo menos ter aprendido alguma coisinha com a metade anterior para não agir como uma colegial que chuta patinentes. Rivalidade entre mulheres é século passado demais para ainda ser pauta.
