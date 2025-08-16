Amor Platônico, na Apple: a crise dos 40 anos é desafiadora para todo mundo

Silvia já tem uma vida mais regular, como se espera da mulher adulta. Tem um casamento estável com um homem lindo e três filhos, o que seria sonho de muita gente por aí. Só que ela tem 40 anos e também está em crise. Não chuta patinetes, é verdade. Mas deve ter muita vontade de chutar para resgatar a garota que deixou para trás quando construiu a rotina adulta que se esperava dela. Sua vida certinha era objetivo de quem?

Largar o emprego para cuidar do lar dilacerou sua individualidade. O acúmulo de frustrações faz com que ela corra desesperadamente atrás de Will como se isso pudesse devolver os anos que perdeu.

O problema é que, ok, você pode se divertir descolorindo o cabelo de seu amigo de meia-idade por horas no banheiro. Mas quando voltar para o corredor, sinto muito, ainda vai ter mais de 40 anos.

Apesar do título nos instigar a pensar em triângulo amoroso, o que se dá é uma profunda compreensão (não sem dúvidas) do marido da protagonista sobre a importância daquela amizade. Isso inclui ouvir horas lamúrias a respeito do fato da nova namorada de Will, por exemplo, não gostar de Silvia. Ela precisa que dessa vez a escolhida a aprove para não correr o risco de perder o amigo de novo.

Bem, todo mundo que teve amizade de verdade entre gêneros já viveu coisa parecida. É meio natural o susto da pessoa que chega, apaixonada, e vê uma figura (geralmente incrível) que fez parte da vida inteira do rapaz, chama o pai dele de tio, já recebeu chá de boldo da mãe dele enquanto vomitava, viajou junto, coloca o pé no sofá quando chega... enfim, é uma disputa animalesca por propriedade e território a maneira como agem melhor amiga e nova namorada na juventude.

Mas aos 40 anos a gente já aprendeu alguma coisa da vida e sabe que não precisa disputar espaço. Eles vão embora quando se apaixonam (todo mundo dá aquela escapada) e voltam. O feminismo ensinou uma coisa ou outra e a gente sabe entender a insegurança de quem está chegando agora de maneira empática o suficiente para provar com gestos, atitudes e, se necessário, até palavras, que aqui não tem risco.