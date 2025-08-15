Di Caprio, aos 50, diz que tem maturidade de 32: que homem tem idade do RG?
"Vou escrever sobre o Leonardo di Caprio", eu digo para o meu filho de 8 anos. "Aquele que deveria ter usado a porta para boiar?", ele me pergunta. Fico surpresa com o conhecimento de cinema dos anos 1990 na primeira infância e ele me explica que viu essa história em um gibi da Mônica. Uma amiga sugere então que eu pergunte quantos anos têm as namoradas de Leonardo di Caprio, para ver se ele está tão bem informado assim. "26", ele responde de pronto, sem me explicar se foi o Cebolinha que ensinou essa também.
A história impressionantemente verídica prova o quão de domínio público é o fato de Leonardo di Caprio namorar mulheres abaixo dos 30 anos desde que tem 30 anos. Hoje, ele tem 50. As garotas continuam com 26. Há até um gráfico de namoradas, desde os tempos de Giselle Bundchen (sim, aconteceu isso quando ela tinha seus 25 anos). A idade de Leonardo cresce, as namoradas são trocadas tão logo envelheçam um pouquinho.
A novidade é que ele disse em uma entrevista para a Esquire que, se perguntado sobre sua idade, diria que se sente com 32. Depois, muda um pouquinho: ao completar 50 no ano passado, passou a sentir que sua idade mental era de 35. Entendi.
A lógica do homem jovem demais para amadurecer não é exclusividade do galã gente boa de Hollywood. Revejo aqui meus namoros desde os 19 anos e não houve um relacionamento sério com caras que não fossem 7 ou 8 anos mais velhos que eu. Nunca sequer percebi que era esquisito frequentar a faculdade e namorar alguém que já era adulto faz tempo. Só achava que era madura demais para minha idade.
Tanto que, olhando em retrospecto e analisando histórias antigas, talvez os mocinhos de 32 tivessem a cabeça de quem frequenta a faculdade ainda mesmo. Eu não era madura demais... eles que eram de menos.
O conceito se parece com a valorização eterna do carisma de moleque. Neymar, aos 33, é um menino. Bruna Marquezine, sua ex, é considerada mulher desde os 17 anos. Talvez também tenha um pouco a ver com homens não serem capazes — por não terem sido ensinados — de falar sobre si mesmos. É raro uma conversa entre dois amigos de longa data ser olho no olho, investigando sentimentos profundos.
A receita social masculina é sentar lado a lado, em frente ao telão do bar, enchendo copos de cerveja enquanto comenta lances. Como que amadurece assim?
Eu também não tinha paciência lá atrás para os rapazes da minha idade. Os mais velhos já tinham morado sozinhos, por exemplo, e aprendido conceitos básicos como o fato das toalhas molhadas não se pendurarem sozinhas ou da louça lavada e seca não procurar seu lugar no armário automaticamente sem interferência humana.
Esses aninhos a mais de vivência os aproximavam de meu momento de vida. Mas e eles? O que fariam se, aos 30 e tantos, não tivessem de lidar com minha imaturidade recém saída da universidade e sim com as certezas de uma mulher que já viveu tanto quanto eles? Não dá para saber. Outro dia parei a mesa no bar para contar para um grupo de amigos homens que tudo que eles estavam reclamando do casamento era só porque nunca tinham ficado com mulheres tão velhas — as próprias esposas que, veja só, envelheceram nos últimos 15 anos. Por essa ninguém esperava.
Isso esbarra no machismo, claro. As estudantes com quem namora Leo Di Caprio são mais firminhas que a gente aqui, que cruzou a meia-idade. Pode ser também que elas tenham mais apetite sexual, animação para festas e outras características que soam como música para quem tem 50 mas pensa como 32. Porém, tem uma hora em que as referências se perdem: já pensou Leo contando para a mocinha como foi gravar Titanic sendo que ela nem era nascida quando o filme estreou no cinema? Complicado.
Como advogada de mim mesma, defendo, claro, as qualidades das mulheres maduras que nunca mais terão 25. Mas a falta de supresa diante da imaturidade (ou da maturidade estacionada aos 30) dos caras mais velhos que levanta outros alertas.
Afinal, a gente vai carregar essa galera emocionalmente debilitada nas costas até quando? Amadurecer é falar com profundidade sobre o que viveu, fazer terapia, entender que a vida não é só discutir impedimento. É horrível, eu sei. Mas é assim que a gente constrói relações justas e equilibradas.
Na dúvida, eu tenho até uma camiseta onde se lê "too old for Leo di Caprio" (velha demais para Leo di Caprio), para não deixar margem ao erro. Vai que um dia, passeando pela Zona Oeste de São Paulo, Leonardo esbarra em mim e me acha interessante, né? Melhor poupá-lo desse constrangimento.
