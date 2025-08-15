Di Caprio, aos 50, diz que tem maturidade de 32: que homem tem idade do RG?

A lógica do homem jovem demais para amadurecer não é exclusividade do galã gente boa de Hollywood. Revejo aqui meus namoros desde os 19 anos e não houve um relacionamento sério com caras que não fossem 7 ou 8 anos mais velhos que eu. Nunca sequer percebi que era esquisito frequentar a faculdade e namorar alguém que já era adulto faz tempo. Só achava que era madura demais para minha idade.

Tanto que, olhando em retrospecto e analisando histórias antigas, talvez os mocinhos de 32 tivessem a cabeça de quem frequenta a faculdade ainda mesmo. Eu não era madura demais... eles que eram de menos.

O conceito se parece com a valorização eterna do carisma de moleque. Neymar, aos 33, é um menino. Bruna Marquezine, sua ex, é considerada mulher desde os 17 anos. Talvez também tenha um pouco a ver com homens não serem capazes — por não terem sido ensinados — de falar sobre si mesmos. É raro uma conversa entre dois amigos de longa data ser olho no olho, investigando sentimentos profundos.

A receita social masculina é sentar lado a lado, em frente ao telão do bar, enchendo copos de cerveja enquanto comenta lances. Como que amadurece assim?

Eu também não tinha paciência lá atrás para os rapazes da minha idade. Os mais velhos já tinham morado sozinhos, por exemplo, e aprendido conceitos básicos como o fato das toalhas molhadas não se pendurarem sozinhas ou da louça lavada e seca não procurar seu lugar no armário automaticamente sem interferência humana.

Esses aninhos a mais de vivência os aproximavam de meu momento de vida. Mas e eles? O que fariam se, aos 30 e tantos, não tivessem de lidar com minha imaturidade recém saída da universidade e sim com as certezas de uma mulher que já viveu tanto quanto eles? Não dá para saber. Outro dia parei a mesa no bar para contar para um grupo de amigos homens que tudo que eles estavam reclamando do casamento era só porque nunca tinham ficado com mulheres tão velhas — as próprias esposas que, veja só, envelheceram nos últimos 15 anos. Por essa ninguém esperava.