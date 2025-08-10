No Dia dos Pais, é possível esquecer de sofrer e deixar o luto de lado?
Já tinha entrado em agosto quando uma amiga falou sobre a dificuldade que sentia em entender a vontade das pessoas de celebrar o Dia dos Pais. Foi só então que pensei que tinha esquecido de sofrer esse ano.
Já havia combinado um almoço para a data, pois o pai do meu filho também tem pai - o que tem me dado certo alento no segundo domingo de agosto há mais de uma década. Também tinha conversado com outro amigo que contava empolgado o presente manufaturado que ganhou de seu filho, em celebração adiantada. Eu sabia que era dia dos pais. Eu tinha só esquecido de sofrer.
E, infelizmente, me lembrei imediatamente. Todos os botões da saudade foram ativados e com eles também os da sensação de injustiça. Por que só eu não tenho pai há tanto tempo? Um absurdo daqueles: sou cercada de amigos órfãos que vivem o seu luto a cada ano à sua maneira. Mas a gente tem desses ensimesmamentos da dor.
Perder o pai/ ídolo na adolescência complicou um pouco os anos que vieram depois, mas sou órfã há mais tempo do que estive presencialmente com ele neste plano, então achei que finalmente tinha aprendido algo. Pensei: ok, não é porque lembrei de sofrer que preciso de fato sofrer como nos anos anteriores, né?
Firme. Isso aí. Vamos lá. Quem manda aqui sou eu. Mas e agora que estou infinitamente triste? Por que isso está acontecendo comigo? Cheguei na terapia toda bagunçada das ideias alertando que não queria dar a carteirada de semana do dia dos pais. Ela confortou. Disse que, apesar de não haver literatura sobre o assunto, as pessoas realmente se sentem tristes com a aproximação de datas que relembrem a ausência. É do jogo.
Tá, mas esse ano eu não quero sofrer. Ela fez que sim com a cabeça como quem acolhe. Entendo o silêncio: não querer é diferente de conseguir evitar. Ok de novo.
Desde o advento da rede social, há uns 15 anos, o que ia ficar mais fácil ficou mais complicado ainda. Eu passei anos sofrendo verdadeiramente com a alegria demasiada dos sorrisos de filhas e pais de rosto colados nas fotos do Instagram. Poxa, eu nem vi o meu envelhecer. Por que foi acontecer a morte bem comigo? O luto tem diversas sutilezas.
Uma delas foi a ligação da escritora Marina Lima, que acaba de lançar sua segunda obra, "Notas da mamãe morrente" (Editora Reformatório). Ela fez um debate na Flip sobre o assunto e queria me mandar um exemplar. Fiquei contente, o assunto me interessa desde muito jovem.
Abri o livro de Marina sem saber o que encontraria. Imaginei que ler sobre o luto seria reconfortante em uma semana em que luto (o verbo) para não sucumbir a ele. A intenção de ser feliz nesse agosto de 2025 parecia uma teimosia.
Não imaginava que a história de Marina era sobre a perda do filho, Lion, de 3 anos. A tristeza dela nem nome tem. Fui virando as páginas em grande convulsão interna que viravam soluços. "Não aguento", eu pensava. Falei com ela de novo, que me explicou que "é uma perspectiva um pouco egoísta pensar só na gente". Dei uma engolida.
"Tem o momento da revolta, de pensar por que comigo. Mergulhei em várias religiões orientais e aprendi sobre a compaixão. A importância de carregar as dores humanas, não para nos deixar tristes, melancólicos e nos punir, mas entender que a dor do outro nos torna irmãos como humanidade", ela me disse, enquanto eu chorava um pouco mais. Comecei a ressignificar as dores todas a partir da dela e perguntei: mas não é incômodo que sua perda acabe consolando pessoas que vivem outras dores só porque a sua é incalculável? Marina me disse que não. Empática, afirmou que o ser humano nos faz ser resilientes com nossas dores e colocá-las em perspectiva - "tenho que seguir porque estamos todos juntos nessa".
Nem há nome para isso em português, mas no hebraico, o órfão de filho é conhecido como Shakul. Em árabe, Thaakil. Não por acaso, vemos no noticiário pais que choram nesses idiomas ao verem suas crianças sucumbirem na guerra diariamente. Uma oportunidade de obedecer Marina, sair do ensimesmamento da dor e pensar naqueles que sofrem mais com compaixão.
Lembrei imediatamente de Valter Hugo Mãe, que também esteve na Flip e falou sobre seus lutos recentes que culminaram no recém lançado "Educação na Tristeza". Ele perdeu o pai, uma amiga e o sobrinho, de 16 anos, tudo meio junto. É, aliás, inspirado no garoto ainda bebê o livro "O Filho de Mil Homens", estrelado por Rodrigo Santos em adaptação da Netflix para o cinema.
"O livro tem muito essa ideia de educação da morte. Acho que meu sobrinho educou a morte. De toda a família, a única pessoa que verdadeiramente não entrou em pânico foi ele", afirmou. Ana Claudia Quintana Arantes, especialista em cuidados paliativos, diz que a morte é um tipo de parto - "no nascimento, todos sorriem e a criança chora; no leito de morte, todos choram e a pessoa que se vai fica serena, se bem cuidada". É de fato uma metáfora bonita emprestar essa serenidade do leito de morte para os momentos em que a saudade de quem se foi aperta.
Mas é a frase de Valter que me vem finalmente ao pensar sobre tudo isso: "A gente não pode permitir tudo à morte. Enquanto eu puder lembrar e enquanto eu souber que amo, as coisas vigoram, as pessoas vigoram", ele diz.
Eu volto à agonia de pensar mais um domingo de agosto sem meu pai e meu coração já não aperta tanto mais. Vou ocupar-me como posso, celebrando a vida dos pais de outrem - maneira como me acostumei a sobreviver há um quarto de século. Como a força da enlutada Eunice Paiva: nós vamos sorrir. E vamos chorar também. A gente vence tudo.
A gente pode falar mais disso no Instagram.
