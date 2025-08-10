No Dia dos Pais, é possível esquecer de sofrer e deixar o luto de lado?

Não imaginava que a história de Marina era sobre a perda do filho, Lion, de 3 anos. A tristeza dela nem nome tem. Fui virando as páginas em grande convulsão interna que viravam soluços. "Não aguento", eu pensava. Falei com ela de novo, que me explicou que "é uma perspectiva um pouco egoísta pensar só na gente". Dei uma engolida.

"Tem o momento da revolta, de pensar por que comigo. Mergulhei em várias religiões orientais e aprendi sobre a compaixão. A importância de carregar as dores humanas, não para nos deixar tristes, melancólicos e nos punir, mas entender que a dor do outro nos torna irmãos como humanidade", ela me disse, enquanto eu chorava um pouco mais. Comecei a ressignificar as dores todas a partir da dela e perguntei: mas não é incômodo que sua perda acabe consolando pessoas que vivem outras dores só porque a sua é incalculável? Marina me disse que não. Empática, afirmou que o ser humano nos faz ser resilientes com nossas dores e colocá-las em perspectiva - "tenho que seguir porque estamos todos juntos nessa".

Nem há nome para isso em português, mas no hebraico, o órfão de filho é conhecido como Shakul. Em árabe, Thaakil. Não por acaso, vemos no noticiário pais que choram nesses idiomas ao verem suas crianças sucumbirem na guerra diariamente. Uma oportunidade de obedecer Marina, sair do ensimesmamento da dor e pensar naqueles que sofrem mais com compaixão.

Lembrei imediatamente de Valter Hugo Mãe, que também esteve na Flip e falou sobre seus lutos recentes que culminaram no recém lançado "Educação na Tristeza". Ele perdeu o pai, uma amiga e o sobrinho, de 16 anos, tudo meio junto. É, aliás, inspirado no garoto ainda bebê o livro "O Filho de Mil Homens", estrelado por Rodrigo Santos em adaptação da Netflix para o cinema.

"O livro tem muito essa ideia de educação da morte. Acho que meu sobrinho educou a morte. De toda a família, a única pessoa que verdadeiramente não entrou em pânico foi ele", afirmou. Ana Claudia Quintana Arantes, especialista em cuidados paliativos, diz que a morte é um tipo de parto - "no nascimento, todos sorriem e a criança chora; no leito de morte, todos choram e a pessoa que se vai fica serena, se bem cuidada". É de fato uma metáfora bonita emprestar essa serenidade do leito de morte para os momentos em que a saudade de quem se foi aperta.

Mas é a frase de Valter que me vem finalmente ao pensar sobre tudo isso: "A gente não pode permitir tudo à morte. Enquanto eu puder lembrar e enquanto eu souber que amo, as coisas vigoram, as pessoas vigoram", ele diz.