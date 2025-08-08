'Amores Materialistas': realmente não existe homem para a mulher madura?
À primeira vista parece enredo de vilã de novela: ela termina com o namorado de quem gosta porque ele é pobre. E fica com outro cara porque ele é milionário, calculando as cifras de cada restaurante em que ele a leva, cada vez que coloca o guardanapo de linho no colo. Fútil, né?
Não exatamente. Com o passar dos minutos em "Amores Materialistas", novo filme de Celine Song, Lucy (Dakota Johnson) vai se mostrando coerente. É da vida de pobre de seus pais que ela quer se livrar definitivamente. Não contava que, no começo da vida adulta, aparecesse um aspirante a ator (Jonh, de Chris Evans), com pouca ambição e organização financeira, mas uma paixão daquelas. Quando até uma comemoração de aniversário de namoro é obstruída pelo preço do estacionamento do lugar, ela surta. Não quer mais discutir por dinheiro. Quer mudar de vida.
Lucy começa o filme argumentando para a amiga que está em celibato voluntário, tema em alta ultimamente por conta da quantidade de mulheres que não querem ficar com homem nenhum. O tema tem variações de nomenclatura. Acho "boy sober" a mais engraçada porque na tradução livre quer dizer "sóbria de homens", como se os rapazes fossem uma droga tóxica (tem uns que são, mas tem muito homem legal por aí, não?).
É larga a quantidade de mulheres de cerca de 40 anos (a Lucy do filme tem 35) que simplesmente desistiu de tentar relações. Ficar sozinha, para elas, é um alento de que ninguém vai perturbar a vida — que se divide em expressões como foco na carreira ou eu sou o amor da minha vida. Certo. Mas o cérebro da gente também ficou mimado pelo algoritmo e é meio difícil conviver com pessoas de verdade e seu mosaico de defeitos e qualidades.
Lucy trabalha em uma agência de relacionamentos em que os clientes selecionam atributos. Altura, carreira, faixa salarial, patrimônio. Homens e mulheres são exigentes — não dá por exemplo para ficar com alguém que gabarite os itens se essa moça tiver 39 anos, por exemplo. Isso é ser velha. "Mulheres de 40 estão fora de cogitação", argumenta um deles. Diante de tantos absurdos que escuta todos os dias, é natural que a especialista em relações abra mão de se relacionar.
"A verdadeira solução é dar um tempo no jogo do amor?", pergunta Fernanda Paes Leme em episódio de seu podcast O Grande Surto, que discute exatamente o assunto. "Em vez de buscar alguém, a resposta é se encontrar sozinha?", questiona. Os convidados são a infuencer Nathalie Billio, que criou um movimento de detox do órgão masculino em suas redes, e Thomas Schultz, psicólogo especializado em relacionamentos.
"Relacionamento é uma plataforma de desenvolvimento em que o outro lado aponta lados seus que você não vê", ele diz, defendendo a riqueza de estar a dois. Mas, claro, ele explica logo depois, ser autossuficiente é benéfico. Porém, é importante analisar de perto para entender se é ou não defesa para não sofrer em uma próxima relação. "O divórcio tem um lado bom que é a calma de não precisar entrar em relacionamento rápido. Mulheres de 40 a 55 anos se separam e percebem que é bom quando o mundo é delas e não precisam dar satisfação para ninguém. A individualidade é melhor desenvolvida e você fica quase egoísta", explica.
Lucy parece estar satisfeita com esse momento. Até que cruza seu caminho Harry (Pedro Pascal) que, entre atributos variados, definitivamente não tem problema com dinheiro. Os restaurantes são caros, as roupas são caras, o apartamento vale 12 milhões de dólares (ela pergunta antes de transar, inclusive). Os encantos do que ela chama de unicórnios, homens perfeitos, são determinantes para ceder. A chave do apartamento gigante que ganha na manhã seguinte também parece ajudar na decisão.
Mas olhando com lupa, nem os personagens do filme parecem assim tão bons partidos. E olha que eles são interpretados por Pedro Pascal e Chris Evans, que arrastam multidões de suspirantes mulheres. Harry tem todos os atributos escondendo a insegurança de se entregar de verdade. O que há por trás da determinação com a qual ele paga as contas? Não fica nem atraente.
John parece conhecer a fundo a alma de Lucy e com ele ela tem alguma desenvoltura para se abrir. Ponto para ele. Mas se o plano da mulher não é criar o filho dividindo apartamento com inquilinos esquisitos talvez seja mesmo de se questionar se vale o jogo (meu palpite: sempre vale o jogo e pobrezas somadas são melhor negócio quando há amor. Mas que tira da zona de conforto, isso tira).
Xuxa disse a uma revista dos anos 90 a icônica frase "não tem homem para mim no Brasil". A máxima era na verdade de Ayrton Senna, que declarava seu amor de uma maneira um pouco controversa. Se não havia outro, ela deveria se casar com ele mesmo. Xuxa tinha 30 anos quando emprestou a previsão do ex para si e afirmou a sentença. Foram necessários mais 30 anos para que a foto da página virasse meme e camiseta. Tem muita mulher que incorporou. Mas não tem par mesmo ou a gente não tolera mais o diferente — ou o que é de fato intorável, mas aceitamos por séculos por medo de ficar sozinhas? A Netflix e sua maratonas não representam risco algum, só sossego. O pavor da solidão amansou.
Quando olhamos os comentários masculinos de portal dá para entender porque as meninas desistiram de procurar um par. Mas, talvez, dando uma chance para estereótipos novos (exigir homens de no mínimo 1,83m, por exemplo, atrapalha um pouco as buscas), o amor apareça.
E, quando isso acontece, é lindo demais.
Você pode discordar de mim no Instagram.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.