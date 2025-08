A pílula da autoestima do homem hétero e aquele que dá 60 socos na namorada

A atriz Amanda Mirásci está em cartaz com uma peça engraçadíssima que questiona de onde vem o poder dos homens de acreditarem tanto em si mesmos. A "Autoestima do Homem Hétero", o monólogo em cartaz no teatro UOL dirigido por Martha Nowill, retrata ficcionalmente a mulher que coletou histórias e amostras genéticas de homens variados para conseguir fazer em laboratório uma pílula que permita que as mulheres vivenciem o delicioso sabor de acreditar que podem tudo.

É humor, mas não dá para deixar de se identificar com a moça que se vê com um namorado que, após aprender três acordes no violão, acha que é capaz de se apresentar em público. Ou aqueles de aparência muito duvidosa que se julgam no direito de debochar do peso da garota com quem saem, por exemplo. Amanda recheia de exemplos muito familiares algo que estamos acostumadas a ver por aí: é muito fácil para um homem se dar importância e fazer o que quer.

No teatro, eles gargalham junto com mulheres. E, quero acreditar (Amanda e Martha também), devem acabar refletindo que não é legal ter atitudes institucionalizadas há anos, como cuidar do filho (mal) a cada 15 dias e dizer que é um paizão na internet. É importante pensar sobre isso com arte, com diálogo e com risadas, porque a reflexão fica leve e muda comportamentos.