A estante cenográfica de Rafa Kalimann: vai dizer que você não tem uma?

Rafa está grávida e (também por isso) pode fazer o que quiser sem que a incomodem. Ela mesma declarou o bom e velho "o dinheiro é meu, eu gasto com o que bem entender". Está certa. Mas quem consome aqueles livros que você abre e têm páginas dentro fica abismado com a notícia por outros motivos.

Primeiro, apesar de amar as centenas de volumes que carrego de lá para cá cada vez que me mudo, eles são, sim, um estorvo. Fecho os olhos e a última mudança vem como um flash em caixas de papelão marcadas à canetinha: "Caixa 18 - autobiografias/ livros-reportagem", "Caixa 32 - romances latinos". E carrega o peso. E abre fita adesiva. E reequilibra tudo na estante nova —sem achar mais nada direito nos próximos dois anos (alguém ficou com um livro que eu tinha com imagens das bailarinas no Degas?). Que pesadelo gostar dessa coisa arcaica! E não largo deles de jeito nenhum.

Segundo: onde raios sobra espaço em uma casa para encaixar livro cenográfico? Na minha, equilibro como posso nas prateleiras a literatura, as miniaturas de hipopótamo (sim, como bem disse Kalimann, cada um põe o que quer em seus cenários), uns porta-retratos de gente querida e felinos de verdade que adoram passear nas alturas. Está tudo estrumbado de coisas. Se sobrasse um espacinho, eu colocaria uns vasos de flor —mentira, talvez eu colocasse mais livros. É um terror.

Quem lê muito migrou para o Kindle justamente pelo espaço que objetos outrora queimados na fogueira ocupam na sala da casa da gente. E quem não se adapta às telinhas luminosas que lute para carregar 400 páginas, um marca-páginas engraçadinho e uma caneta marca-texto cada vez que sair de metrô. Dá muito mais trabalho que livro cenográfico! Vocês reclamam porque têm inveja da Rafa.

Ela já disse, aliás, que tem até dica de livro nos destaques dos stories e não tem saco para essa patrulha no meio da gestação. Correta de novo. Quem está triste é porque também pagou caro em livros de culinária e outras obras que, embora tenham texto dentro, nunca vão abrir. Eu por exemplo, estou na página 133 do "Crime e Castigo" desde 2002 —mas isso vocês, por favor, não espalhem porque pode pegar mal entre meus colegas.

Achei excelente inclusive aquele vídeo do Porta dos Fundos em que um reticente João Vicente se desespera em frente a um amigo muito sabido que quer confrontá-lo com o que já leu. Quem tem livro cenográfico jamais faria esse tipo de atitude mala e indelicada! "Você leu esse aqui?", diz a visita. "Eu não, ele é uma caixa oca... kkkk", responde o anfitrião. E todo mundo ri junto. Ah, bem melhor!