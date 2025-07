Casos de Família: por que constrangimento alheio mexe tanto com audiência?

A cena é velha conhecida de quem cresceu com a TV aberta ligada à tarde. Christina Rocha medeia discussões de integrantes de famílias variados que brigam — e brigam muito. O nome do programa é Casos de Família e é tão popular na história da televisão brasileira por estar há décadas em cartaz, que mesmo dois anos fora do ar não foram notados.

Bom, foi o que disse Christina em entrevista a Danilo Gentili, antes de reestrear no SBT, na última segunda-feira. No cardápio da atração, a fórmula de sucesso está mantida. Barraco. Grito. Palavrões cobertos por um sinal de piiiii. O de sempre. E muito constrangimento.

A reestreia foi marcada por irmãs que brigam porque acham que a mãe protege uma ou outra. Escândalo: "foi ela que queimou sei lá que roupa minha", "foi ela que me bateu com o rodo", elas diziam. No dia seguinte, filhos que acusam os pais de sumiço, um clássico brasileiro. No menu, o cantor Latino e as reclamações de um dos filhos que diz que nunca o vê. Aí entre ex-mulher xingando, homem rebatendo... o caos.