Estava em um bar de verdade, com pessoas de verdade, ali no mundo real. Um dos meus amigos de verdade estava impressionado de verdade: trabalha com tecnologia, é usuário do GPT ativamente e recebeu uma sugestão de prompt da própria máquina.

"Com base no que você tem perguntado aqui, posso falar quem você é sob meu ponto de vista?", perguntou o solícito robô. Ele respondeu que sim. "Em três parágrafos rápidos, lá estava eu, descrito", contou, enchendo meu copo de cerveja. Estava impressionadíssimo com a habilidade da IA de lê-lo.

A diálogo foi em junho e ficou na minha cabeça. Daquela noite, eu lembro das jaquetas de inverno do pessoal, das brigas com o amigo DJ que estava impondo o próprio gosto um pouco demais, do Tim Bernardes entrando no bar e uma amiga ficando muito feliz, das meninas que chegaram do teatro mais tarde, falando da peça que viram e eu já tinha visto, dos meus pedidos para todo mundo terminar a madrugada em uma padaria ali perto, que vende dois temakis pelo preço de um até às 5h. O Chat GPT não viu nada disso e não saberia dizer quem eu sou. Sabe quem sabe? Meus amigos.