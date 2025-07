Entre atributos de Odete Roitman, podemos tirar frieza e ficar com libido

O nome é libido, palavra que se manteve como a original, em latim, e quer dizer desejo ou anseio. É, geralmente, direcionada para falar de sexo e de quem é "transona". Quem cuida nisso no organismo de homens e mulheres é a testosterona —daí que vem o mito de que homens desejam mais sexo que mulheres, por terem mais quantidade do hormônio no organismo. Mas taí Odete e a filha, Heleninha (Paolla Oliveira), ambas bem libidinosas e prontas para se divertir na cama, para derrubarem essa crença. Mulher deseja, sim. Opa.

Cena viral nas redes sociais de Odete Roitman em "Vale Tudo" em que a personagem aparece de lingerie Imagem: Reprodução/Globo

Freud emprestou o termo para definir algo além do desejo sexual, como se fosse a libido que organiza todas as atividades humanas as quais nos propomos fazer. "Você está colocando sua libido onde?", pergunta a terapeuta para um paciente meio prostrado. O popular tesão, que pode se materializar em transas bem feitas, também aparece na vontade que a gente tem de dar uma festa, mesmo que seja complicado organizar tudo, por exemplo. Entregar um trabalho difícil. Pouca gente sabe, mas um bom slide de Power Point pode ser concluído com libido no lugar certo. Para se mexer, precisa ter tesão em viver.

Odete é matriarca respeitada pela postura e também por ser a dona do dinheiro que sustenta o luxo da moçada. Todo mundo está embaixo dela, todo mundo a obedece porque não é bobo, todo mundo garante o suquinho de laranja coado no café da manhã no dia seguinte. Regra implícita muito bem definida.

A libido dela vem desse poder de ser obedecida na empresa, em casa e na cama. Ela é servida pelos caras e não vai recusar um novo porque o primeiro se chatearia com isso. Legal, não é. Mas, de alguma forma, sua libido a faz ser honesta consigo mesma. E transar mais que a maioria, sem dúvida.

Por mais Odetes libidinosas —mas sem tanta frieza que magoa tanta gente. Um equilíbrio entre o que nos tira da cama (ou joga nela) com uma boa dose de empatia não faz mal para ninguém. Antes sorrindo de lingerie para alguém do que quieto pensando no que poderia ter sido.