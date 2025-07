Até Deborah Secco ficou surpresa: porque o mundo não mono é tão assustador?

Bem, uns participantes aproveitam, sexualmente falando. Mas tudo bem respeitoso. Sentiu reticências do casal com quem está tentando começar algo? Literalmente, veste a roupa e vai embora. Tem gente que fica desconfortável por se sentir um objeto sexual de um casal, e não uma terceira metade de fato. Tem quem ache uma boa ideia discutir propósitos do casamento na frente de uma nova pessoa que, definitivamente, só está ali para curtir um pouco... E tem quem esteja de fato livre dessas barreiras para viver a novidade de coração aberto. Esses definitivamente acordam mais alegres que os outros no programa.

Deborah diz que o que a atrai são relacionamentos com diálogo, conversa. "As pessoas pensam que amor não muda e atacam quem quer viver de forma diferente, mas amor é uma construção social", ela diz. Dizer o que sente —saber o que sente, para começar— é um passo fundamental para a honestidade da relação. Um dos casais, inclusive, estremece quando a moça beija um cara. "Mulher com mulher entra a parada do fetiche e está tudo certo. Quando é homem, entra o ego. Eu preciso que você analise isso para entender porque se sentiu mal de me ver beijando um cara", ela diz ao marido. Pensar o que sente é também desconstruir o que sempre se convencionou a sentir.

Regina afirma que o amor romântico está saindo de cena e levando com ele a exigência de exclusividade. Quem tem medo do diferente chora de pensar no assunto. Ou esbraveja. O mito, eles afirmam no programa, é pensar que relação mais livre é bagunça ou falta de amor. "As pessoas acham que quando perceberem o que é amor não vão sentir desejo, vontade de olhar para outra pessoa, de ser indivíduo", diz um participante.

Vivemos numa cultura em que monogamia é imperativa. É errado? Não é. Errado é não cogitar o novo porque alguém escreveu um mandamento em uma pedra. Agora, entender a si mesmo e decidir que aquilo não é para si é do jogo. Todo mundo está certo.

Peraí, vamos reformular: todo mundo que se respeita está certo.

"Em um mundo com cada vez mais ódio me surpreende de verdade ver gente achar errado alguma forma de amor. Amor deveria sempre sem bem-vindo. Por que ainda existe essa ideia doida de que só existe um jeito certo de amar e ser feliz? Precisa respeitar quem escolhe um outro jeito", diz Deborah em seu Instagram.