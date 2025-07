Unanimidade inteligente: Ana Maria Braga é a verdadeira dama da TV atual

Em uma das cenas do reality Chef de Alto Nível, da Globo, uma das participantes confessa: "Só estou aqui por sua causa. Só me inscrevi para esse programa porque você seria a apresentadora com sua elegância e sensibilidade", ela diz. A moça fala com Ana Maria Braga, que divide com os chefs Renata Vanzetto (incrível, aliás, como jurada do programa), Alex Atala e Jeferson Rueda, o comando da atração.

A cena é repetida no programa diário da apresentadora. Ali, Ana também mostra um corte dos chefs orientando o competidor a usar o fundinho da panela. Explicam: a carne solta sabores que ficam grudados ali no fundo queimado e podem ser aproveitados para fazer caldos. Ana frisa no estúdio que não vale a pena desperdiçar o gostinho bom contido ali. E, na sequência, ela se levanta para mostrar com as próprias mãos, fogão, frigideira e condimentos como é que se faz —tem coisa mais vida real que isso?

Ana Maria tem 76 anos de idade. Desses, 26 são levados diariamente à frente do Mais Você, da Globo. Antes disso, virou símbolo de um modelo que já existia na TV, nos anos 1990, mas ela renovou apresentando o Note & Anote, da Record, e se colocando no lugar de amiga da dona de casa que, sozinha, dava conta de tudo antes de filhos e marido chegarem da escola e trabalho. Um papel importantíssimo, aliás, serviço de utilidade pública. E se reinventou muitas vezes nesse caminho.