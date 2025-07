Preta Gil nos lembra fragilidade da vida: legado é importância da amizade

Não é justo: os bons também morrem. A notícia da morte de Preta Gil me pega dentro do carro, voltando de uma série de festas. Hoje é o dia do amigo. Venho de festejos do aniversário das crianças, filhos dos nossos; da arte de meus amigos no palco; e do tanto que vale acordar de manhã e ter com quem conversar sobre ontem, sendo que ontem foi uma noite boa. Como Preta ensinou, o importante é não estar só.

Parece correto que o dia do amigo seja nesse 20 de julho? É justo que, bem hoje, outro amigo se vá? A juventude perdida aos 50. Seremos jovens ainda na quinta década, cheios de vontade de seguir, quando esse mal nos leva? Contra uma doença injusta, uma luta inglória da ciência que, mesmo com os melhores aliados ao lado, pode virar derrota?

Todos os dias são dia de enaltecer aqueles que andam do nosso lado. Amigos. Preta Gil viveu cercada deles. Combateu a gordofobia, o racismo, o machismo. "Por que ela era tão criticada?", talvez alguém pergunte, estupefato com a comoção de sua morte que nos acomete num fim de domingo. A resposta: criticada porque era ela muito amada, apesar da gordofobia, apesar do racismo, apesar do machismo. Criticada por ser, apesar de todos os padrões bradarem o oposto, de verdade. E ainda assim, cercada de afetos.