Vale Tudo: Heleninha prova que viver em função de homem é péssimo negócio

É uma conversa com a psicóloga, mas daquelas que são um tapa na cara de qualquer pessoa: onde estão todas aquelas coisas que você prometeu fazer por si mesma? Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) ouve a chamada de atenção da profissional com aquele olhar de quem tem culpa no cartório.

Desde que conheceu Ivan (Renato Goés), dedica-se exclusivamente a mantê-lo ao seu lado. Isso implica em perseguir a ex dele (a Raquel, de Taís Araújo), rastrear o marido por aí para evitar que ele cometa algum deslize, falar sobre isso 24 horas por dia, pensar nisso exaustivamente. E, com essa agenda atribulada composta de Ivans da primeira hora do dia até a hora de dormir e sonhar com ele, é óbvio que falta tempo para algo fundamental: cuidar de si mesma.

Pouquíssimas pessoas têm os privilégios de Heleninha: uma conta bancária infinita, a oportunidade de viver de sua arte e investir nela, o incentivo de sua mãe para fazer viagens para onde quiser. Dá para acordar, usufruir daquela mesa de café da manhã belíssima da tia Celina (Malu Galli), fazer esportes que nos fazem sentir bem, pensar em algum projeto cultural ou beneficente. Trabalhar no que gosta. Ligar para uns amigos —quem são os amigos dessa moça, aliás, que nunca tem ninguém com ela nem nas escapadas para encher a cara em algum lugar?