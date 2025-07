Romper com filho? Personagem de Taís Araujo largou âncora e deslanchou

Custou, mas mudou. A última vez em que Raquel, a personagem de Taís Araujo em "Vale Tudo", despiu-se de um vestidinho estampado foi na semana passada, para nunca mais. Agora, ela usa looks poderosos, terninhos, blusas esvoaçantes e estampas com muito mais personalidade.

O resultado é que o público mudou o foco: a vilã Maria de Fátima (Bella Campos) perdeu o posto de queridinha nas redes sociais. O amor por Odete Roitman (Débora Bloch) também passou totalmente, diga ela a barbaridade que disser. Todo mundo quer ser Raquel (ainda mais porque ela vem com a cara de Taís Araujo —mas que mulher bem diagramada!).

A repaginada no visual veio de dentro para fora. A mãe dedicada finalmente entendeu que a filha que vendeu sua casa com ela dentro antes mesmo do corpo do avô esfriar não é muito confiável. Percebeu que ela rouba, faz absurdos por dinheiro, arma com gente nada confiável e, se necessário for, acaba com o romance da própria mãe. Rasgar vestido de noiva é pouco diante de tais revelações.