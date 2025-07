Ninguém deve aceitar menos: Lázaro, Taís Araujo e aula de admiração mútua

Lázaro olhava tudo com total concentração. Ria, comentava, abraçava a mulher parabenizando. Tem mais, ela dizia. E ele prestava mais atenção.

Quando foi que seu par te admirou verdadeiramente pelo que você ama fazer? Não vale ter elogiado o feijão, se você odeia cozinhar. Gostar do que o outro faz para si mesmo é uma das belezas de estar com o outro em estado de admiração contínua. Imagina que privilégio olhar para seu par em atividades cotidianas e gostar do que vê?

Lázaro Ramos e Taís Araújo são atores — é mais fácil gostar do que fazem do que dos relatórios de banco que quem trabalha em lugares mais burocráticos. Mas admirar a maneira com o marido cria seu filho, como a mulher se arruma para sair, como ambos conversam com o próprio chefe... tudo isso é um sinal de que as coisas vão bem, sim, obrigada.

Viver com alguém que a gente só sente vontade de criticar pode ser um alerta de que não vale mais a pena ficar junto. Na dúvida, reveja o vídeo de Taís e Lázaro sob as cobertas, ela com pijaminha de onça e meia. Eu acho que ninguém merece menos do que momentos como aquele a dois. E você?

