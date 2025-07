Ana Paula Araújo está certa: violentador quase nunca parece um monstro

Homem que violenta mulher não costuma ter cara de gangster de filme de ação. Não tem muitas cicatrizes no rosto nem anda armado (se bem que às vezes anda e é pior). Mas geralmente é um cara comum, sem sinais de que vai virar sua vida de ponta-cabeça —num sentido muito ruim.

É isso que Ana Paulo Araújo, âncora do Bom Dia Brasil, citou em entrevista sobre seu novo livro "Agressão: A Escalada da Violência Doméstica no Brasil" (Globo Livros). "O que eu gostaria de destacar é que esses homens que praticam violência de gênero não são monstros, são homens comuns. O homem que agride mulher está no nosso ambiente de trabalho, a gente convive e não faz ideia do que ele faz com a namorada ou com a esposa. É o homem que se sente autorizado a exercer sua violência sobre a mulher, sobre as decisões", ela diz.

E esse cara disfarçado de gente boa, querido pelos amigos, confunde a mulher agredida. Como se dar conta que por trás de tanto disfarce tem algo errado? E mais: quando é física a agressão, apesar de doloridíssima, é facilmente identificável. Mas tem fragmentos de violência escondido em controle, em diminuir a parceira e muitas outras atitudes.