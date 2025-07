João Vicente e Francisco Bosco dizem que perdoariam traição; e você?

Falar de traição é complicado. Tanto que a conversa sobre perdoar ou não um chifre no Papo de Segunda, da GNT, faz a turma se remexer desconfortável na cadeira. E aí, você acha ok relevar uma traição e continuar com a pessoa? É, eu sei, não é uma resposta simples.

Os mandamentos católicos nem mencionam o ato extraconjugal e param um pouco antes: "Não cobiçarás a mulher do próximo". Acho que vale para o marido, não sei bem, terminei a catequese faz um tempo. Perdão aos que pretendiam andar na linha segundo às regras do Todo Poderoso, mas Paolla Oliveira é casada, e Wagner Moura também. Já caiu boa parcela da população brasileira aqui.

Mas se nem cobiçar pode, é lógico que trair é daquelas atitudes que embola pecado capital: uma mistura de luxúria, com inveja, com gula e com safadeza (o oitavo pecado). Podem abrir tantos casamentos quanto quiserem, sempre vai ter alguém para achar uma cláusula no contrato e dizer "opa, isso aqui não podia e configura traição". O problema dos contratos são as letras muito pequenas.