'Pablo e Luisão' leva o jovem a passear por Brasil profundo e desconhecido

Hoje, meu filho assiste encantado ao jogo de futebol do Mundial de Clubes e diz que acha os comerciais divertidos. Ele não conhecia o conceito dos mini curtas publicitários nos intervalos do que vê na TV. E ele sabe bem como são as tradicionais casinhas de São Francisco, na Califórnia, porque viu uns episódios de "Fuller House". Sabe como é viver em Los Angeles porque assistiu a partes de "Modern Familily". Conhece os pontos turísticos de Nova York porque seis amigos em um sofá vivem mostrando cenas dos lugares e às vezes ele vê uma parte ou outra. Tudo com os pais do lado, claro, dando um filtradinha no que pode ou não consumir. Mas o entretenimento "roubado" com rabo de olho desse pequeno brasileiro não pode ser baseado em sitcom gringa, pode?

Ele não tinha a menor ideia de como era o Tocantins de Paulo Vieira. Nem um orelhão velho. Nem um galo no quintal.

A série inspirada na infância cheia de elementos inacreditáveis de Paulo é cheia de humor, sim. Mas mais que isso. É cheia de um Brasil que usa filtro de barro. Que vê TV na sala, todo mundo junto. Que divide o frango com quiabo com o cachorro. Que caça rã. Que tem toalhinha de crochê em cima de tudo.

Paulo Vieira mostra nossa origem periférica que a vida na metrópole quase apaga e só por isso, vale cada instante. Repito: é importante dar uma olhadinha antes para não liberar episódios que não sejam adequados para criança (aquele em que Luisão surta porque acha que o filho está usando drogas, por exemplo, eu pulei).

O audiovisual mudou dos anos 1980 para cá. Muita coisa piorou e acelerou o imediatismo dos cérebros que não aguentam mais esperar nada. Mas tem também uma família preta no Brasil profundo sendo genuinamente divertida. E meu filho adorou conhecê-los.

