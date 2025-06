Objetificar Pedro Pascal e Chris Evans é reparação histórica ou safadeza?

Chris Evans... como que a gente pode cair nesse golpe? A beleza óbvia formatadinha em um homem branco de olhos claros. O homem pode acordar de um congelamento de séculos, vestir um uniforme com as cores cafonas dos Estados Unidos da América todo justinho, colocar um escudo pesado na mão e mesmo assim eu vou achar ele bonito.

Ele pode ser um músico dodói perdido no metrô de Nova York andando a pé pela cidade com uma moça casada que ele acabou de conhecer (tudo inverossímil) e é capaz de eu prestar atenção nessa bobagem (assisti duas vezes, acho).

Ele pode ser um pai triste e sombrio naquela série da Apple TV com luz fria em que ele não dá um sorrisinho por 10 episódios, e mesmo assim eu vou dar audiência até o fim. E se fizer um filme de ação absurdamente ruim com uma atriz que esqueci quem era e cujo nome também esqueci, lá estarei. Assistindo 90 minutos no mudo (não faz a menor diferença), mas vendo. Eu tenho vergonha de gostar do Chris Evans. Mas minha borracharia tem pôster dele, sim.

Aí o Pedro Pascal do outro lado. Divertido. Salvando a filha adotiva dos zumbis. Restaurando um violão para ela. Em uma cena do Saturday Night Life que não tenho ideia sobre o que era, mas me lembro perfeitamente do olhar de pidão carente. Latino. Confessa a ignorância quando precisa. Vai de regata em tapete vermelho. Faz filme de faroeste gay. Sério. Eu não sei de que Chile saiu esse homem que protagoniza o tráfico de memes entre esposas e demais mulheres sérias de todo país.

Estão os dois divulgando uma comédia romântica que vai lotar os cinemas de borracheiras. Ambos de óculos. Sorrindo. Nerds bem-humorados. Inteligentes. Gentis. Que cilada, meu Deus do céu. Como se comportar em uma crônica em um grande portal para mostrar que tenho alguma credibilidade e preservar a harmonia conjugal diante de tal cenário?

No fundo da minha memória, uma foto da Carla Perez em uma Playboy de 1997. Ouvi dizer que, na juventude, meu marido roubou o pôster em tamanho real da dançarina divulgando a revista de uma banca de jornal e colocou no banco do passageiro do carro, com cinto de segurança. Passeou por São Paulo por semanas com o que ele chama até hoje de "a minha Carlinha".