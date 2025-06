Filme é um dos mais vistos na Prime: a beleza do cinema que não faz pensar

Tudo isso conta na hora em que você vê o Orlando Bloom fazendo cara de mau no pôster. Bryce Dallas Howard é bonita até fingindo ser traficante quando é uma professora de stand up. Nick Mohammed também manda bem fazendo o papel de tonto, mesmo quando não é o fiel escudeiro do Ted Lasso. E tem até um ponto interessante: a gente é capaz de fazer as maiores bobagens do mundo e ainda sair feliz quando tudo que precisa é de alguma emoção para ter certeza de que está vivo.

Filmes ruins têm um lugar perene no coração de quem anda vivendo verdades demais no dia a dia. Aí coloca uma granada falsa em cena, um bandido que confia nos outros do outro lado e um galãzinho falastrão no meio. Não dá para ser inteligente todo dia. Ainda bem.

