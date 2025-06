Solange e Renato juntos e os caminhos tortuosos de nossa carência

Ela enfrentou a investida de um jeito safadinho, tentando confirmar se era xaveco. Era. Renato também está com dor de cotovelo. Nunca quis Leila (Carol Dieckmann), mas agora que ela arrumou outro, parece que ele quer. Aí sofre, né. Eu sei, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Ele quer sofrer procurando alguma coisa com a língua dentro da boca da Solanginha.

Na internet a reação foi parecida com o 'ECAAAAAAAA' que acompanhou aquela loucura da Rachel, de Friends, ficar com o Joey na série. Gente, não pode. Amigo é amigo. Também acho. Mas carência também é carência. Próximo assunto.

Solange está extremamente carente na sala do amigo quando ele resolve ler Leminsky para ela. Ela reconhece o xaveco de longe e vai tirar satisfações de perto. "Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante", diz o verso do poeta. Ih, minha gente. Aí sobe o som de Modern Love, do Bowie, e não tem I try, I try, I try que segure a tensão sexual ali instaurada. "Não é trabalho, é só o poder do charme", diz a letra da música.

Rachels e Solanges carentes e unidas, transformando um bom amigo em um ótimo partido. Certas não estão. Mas quem vai julgar?

