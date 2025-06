Até o Chat GPT duvidou: a difícil missão de Paolla Oliveira sambar mal

0:00 / 0:00 Siga o Splash no

Pergunto para o ChatGPT se ele consegue traduzir em palavras o jeito certo de fazer uma coisa que faço intuitivamente — sambar. Bem, talvez eu esteja mais para Heleninha do que para Paolla, mas sigo tentando apaixonadamente.

"Transfira o peso do corpo de uma perna para a outra", diz a máquina. Bem, parece fácil.

"Enquanto uma perna sustenta o peso, a outra faz um pequeno movimento para frente e para trás, com leveza", continua — eu visualizo alguém ciscando o chão, como as aves.

"Movimente os quadris de forma natural, acompanhando o deslocamento de peso", completa com um comando vago e eu me vejo naturalmente tentando sustentar um bambolê com o corpo.

"O calcanhar fica quase sempre fora do chão, com o movimento feito na ponta dos pés", diz. Ok, essa está fácil.